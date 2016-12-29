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29 декабря 2016, 21:08 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Урал» может продать Лунгу в клуб «Аль-Джазира» из ОАЭ

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2015/16

В январе 2017 года нападающий «Урала» Чисамба Лунгу может перейти в эмиратский клуб «Аль-Джазира».

По словам президента «Урала» Григория Иванова, клуб из Екатеринбурга получил предложение из ОАЭ по трансферу 25-летнего замбийского форварда.

«Получили письмо из ОАЭ, переговоры проведём позже. Если шейхи заплатят нам хорошие деньги, предложат высокую зарплату футболисту, то мы его, конечно, отпустим», — приводит слова Иванова 66.ru.

Иванов отметил, что не хочет принимать решение о продаже Лунгу, не пообщавшись на эту тему с самим игроком. Скорее всего, решение будет принято в январе.

За «Урал» Лунгу выступает с 2010 года. Контракт нападающего с российским клубом рассчитан до 2018 года.

Урал
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