«Урал» может продать Лунгу в клуб «Аль-Джазира» из ОАЭ

По словам президента «Урала» Григория Иванова, клуб из Екатеринбурга получил предложение из ОАЭ по трансферу 25-летнего замбийского форварда.



«Получили письмо из ОАЭ, переговоры проведём позже. Если шейхи заплатят нам хорошие деньги, предложат высокую зарплату футболисту, то мы его, конечно, отпустим», — приводит слова Иванова 66.ru.

Иванов отметил, что не хочет принимать решение о продаже Лунгу, не пообщавшись на эту тему с самим игроком. Скорее всего, решение будет принято в январе.



За «Урал» Лунгу выступает с 2010 года. Контракт нападающего с российским клубом рассчитан до 2018 года.