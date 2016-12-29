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Роман Еременко.

Положительная допинг-проба полузащитника ЦСКА — главный скандал российского футбола в сезоне 2016/17. В очень некрасивую историю она превратилась из-за препарата, который остановил карьеру Романа. Это наркотик, кокаин.

Еременко в итоге легко отделался. Ему «дали» двухлетнюю дисквалификацию. Но радоваться нечему. Для любого футболиста подобный простой — большой срок, после которого тяжело вернуться в профессиональный спорт. Для 29-летнего игрока это если не катастрофа, то громадная проблема.

Еременко в УЕФА защищал один из лучших спортивных юристов России Артем Пацев. Он добился минимального наказания, но избежать дисквалификации было невозможно. Сегодня, когда стали известны новые обстоятельства «Дела Романа» (вслух о них снова не говорят) есть маленький шанс на успешную апелляцию. Правда, шанс, объективности ради, невелик.

Федор Смолов.

Еще полтора года назад форвард «Краснодара» выступал за «Урал». Аренда в Екатеринбург на тот момент была единственным шансом для Федора перезапустить свою карьеру. Он этот сделал. Его статистика в «Краснодаре» поражает воображение — 30 голов в 41 официальном матче за клуб. Это гроссмейстерский показатель. Сегодня уроженец Саратова бесспорно лучший форвард России, отыгравший в 2016-м блестящий по качеству год.

Единственная «клякса» в 2016-м у Смолова связана с выступлением за сборную. Во Францию, где прошел Евро, он приехал в ранге лучшего бомбардира РФПЛ. Но на месте центрального нападающего играл Артем Дзюба, а Смолова тренерский штаб национальной команды отправил на фланг. Там он славы не снискал, без успеха бегая без мяча и за соперниками, тщетно пытаясь понять суть происходящего с ним лично и командой.

В декабре Смолова позвала дортмундская «Боруссия». История не закрыта, это заманчивое и рискованное приключение. Думаю всем — игрок, его клуб, владелец трансфера. Правда тут в том, что именно Смолов сегодня единственный российский футболист, который может заиграть в большом европейском чемпионате.

Курбан Бердыев.

О вице-президенте «Ростова» в уходящем году говорили чаще, чем о любом другом специалисте российской премьер-лиги. Весной Бердыев еще, если говорить в категории статусов, был тренером.

Его «Ростов», отягощенный долгами, боролся с ЦСКА за чемпионство до последней минуты последнего тура. По ходу этой гонки ростовчане ознакомились с оценкой собственных возможностей в интерпретации президента ЦСКА Евгения Гинера.

Он говорил, что «Зенит» в Лиге чемпионов принес бы нашему футболу больше пользы. Летом команда, к которой активно лепили ярлыки «выскочка», «коллектив для внутреннего пользования» переиграла в квалификации Лиги чемпионов крепкие «Андерлехт» и «Аякс». Осенью «Ростов» попал в группу к «Баварии», «Атлетико» и ПСВ, а в итоге вышел в еврокубковую весну. Победа над «Баварией» (3:2) — еще одна личная вершина Курбана Бердыева, собравшего хорошую коллекцию пободных побед. «Барселона», «Интер», «Атлетико», «Динамо» из Киева, «Тоттенхэм» — все это клубы, которых Бердыев побеждал на футбольном поле.

Весь год «Ростову» прочили фиаско, а он раз за разом «выплывал». Назло всем. Давайте дружно усомнимся, в том, что ФК «Ростов» будущей весной выиграет Лигу Европы.

А вдруг?

Массимо Каррера.

Этот герой нашего хит-парада удивил своим позитивом и быстрой адаптацией в России. Итальянец пришел в «Спартак» прошлым летом, усилив тренерский штаб Дмитрия Аленичева. Главным тренером он стал летом, после фиаско российского клуба в квалификации Лиги Европы. Проиграл «Спартак» киприотам, результат акционеры посчитали позором. Тогда, летом, многим казалось, что Каррера — обычный временщик, а руководство «Спартака» дало старт переговорам с Курбаном Бердыевым.

Провал переговоров утвердил итальянца в качестве главного тренера, а когда он начал работать, вопросы о правильности решения Леонида Федуна отпали сразу.

Главное, что сумел сделать Каррера — вернул футболистам «Спартака» уверенность в своих силах. Все последние годы ноябрь и декабрь были месяцами разочарований для клуба. Сейчас «Спартак» действительно близок к золоту. В команде царит прекрасная атмосфера, футболисты называют итальянцам «своим» тренером.

Для самого Карреры в январе наступает самая важная часть сезона — еще никогда в жизни он не готовил команду к сезону, делая это зимой и затрачивая на эту работу полтора месяца. Если итальянец сумеет сделать все правильно, дорога к чемпионству для «Спартака» будет идти по прямой.

Леонид Слуцкий.

В ноябре прошлого года сборная Росиси обыграла команду Черногории, открыв себе дорогу на чемпионат Европы. В июне эта команда была бита в групповой стадии ЧЕ-2016 Уэльсом. Этого срока — полгода — главному тренеру футбольной сборной России хватило, чтобы превраться из героя в неудачника. В клубе, ПФК ЦСКА, Леонид Слуцкий тоже не нашел поводов для радости.

С ЦСКА в четвертый раз подряд он финишировал на последнем месте в группе Лиги чемпионов. Было и важное отличие от предыдущих «армейских» сезонов Слуцкого. Впервые за долгие годы трибуны начали требовать его отставки.

Итог — отставка. Добровольная. Она логична. Нужно признать — ни Слуцкий ЦСКА, ни ЦСКА Слуцкому уже не могли дать ничего нового.