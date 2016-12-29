Источник: Врба оставил пост главного тренера «Анжи»

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53-летний специалист, который возглавлял сборную Чехии на чемпионате Европы — 2016 во Франции, летом был назначен главным тренером «Анжи» сразу после ухода из национальной команды.