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29 декабря 2016, 20:24 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Источник: Врба оставил пост главного тренера «Анжи»

Главный тренер «Анжи» Павел Врба покинул махачкалинский клуб, сообщает официальный сайт Федерации футбола Чехии со ссылкой на источник, близкий к тренеру.

Главный тренер <span class=error>Анжи</span> Павел <span class=error>Врба</span> покинул махачкалинский клуб сообщает официальный сайт Федерации футбола Чехии со ссылкой на источник близкий к тренеру. Увеличить
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53-летний специалист, который возглавлял сборную Чехии на чемпионате Европы — 2016 во Франции, летом был назначен главным тренером «Анжи» сразу после ухода из национальной команды.

«Анжи» подошёл к зимнему перерыву в российской Премьер-Лиге располагаясь на 11-й строчке в турнирной таблице.
Накануне стало известно, что новым владельцем «Анжи» стал российский бизнесмен, бывший президент махачкалинского «Динамо» Осман Кадиев. Ранее на этой неделе клуб объявил о необходимости продать ведущих игроков в другие клубы.

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