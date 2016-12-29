СМИ: «Ювентус» предложит «Зениту» за Витселя €12 млн

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Ранее сообщалось, что 27-летний бельгиец согласовал контракт с «Ювентусом» и выбрал себе игровой номер в команде, однако затем переговоры между клубами зашли в тупик из-за того, что руководство итальянской команды отказалось переплачивать за футболиста, контракт которого истекает летом 2017 года.

Отмечается, что «Ювентус» готовит новое предложение по Витселю в надежде завершить сделку в январе.