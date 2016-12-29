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29 декабря 2016, 20:13 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

СМИ: «Ювентус» предложит «Зениту» за Витселя €12 млн

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2015/16

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Итальянский футбольный клуб «Ювентус» предложит за полузащитника российского «Зенита» Акселя Витселя €12 миллионов. Об этом сообщает портал Transfermarketweb.

<em>МОСКВА 29 декабря. /ТАСС/. </em>Итальянский футбольный клуб <span class=error>Ювентус</span> предложит за полузащитника российского Зенита <span class=error>Акселя</span> <span class=error>Витселя</span> €12 миллионов. Об этом сообщает портал Transfermarketweb. Увеличить
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Ранее сообщалось, что 27-летний бельгиец согласовал контракт с «Ювентусом» и выбрал себе игровой номер в команде, однако затем переговоры между клубами зашли в тупик из-за того, что руководство итальянской команды отказалось переплачивать за футболиста, контракт которого истекает летом 2017 года.

Отмечается, что «Ювентус» готовит новое предложение по Витселю в надежде завершить сделку в январе.

Витсель перешел в «Зенит» в 2012 году из португальской «Бенфики», он выиграл с петербуржцами чемпионат, Кубок России и два Суперкубка страны. В нынешнем сезоне бельгиец провел 23 матча в составе сине-бело-голубых и отметился одним забитым мячом.

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