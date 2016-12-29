СМИ: «Ювентус» предложит «Зениту» за Витселя €12 млн
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Итальянский футбольный клуб «Ювентус» предложит за полузащитника российского «Зенита» Акселя Витселя €12 миллионов. Об этом сообщает портал Transfermarketweb.
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Ранее сообщалось, что 27-летний бельгиец согласовал контракт с «Ювентусом» и выбрал себе игровой номер в команде, однако затем переговоры между клубами зашли в тупик
Отмечается, что «Ювентус» готовит новое предложение по Витселю в надежде завершить сделку в январе.
Витсель перешел в «Зенит» в 2012 году из португальской «Бенфики», он выиграл с петербуржцами чемпионат, Кубок России и два Суперкубка страны. В нынешнем сезоне бельгиец провел 23 матча в составе
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