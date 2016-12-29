Агент: Футболист «Анжи» Будковский покинет клуб

Ранее в СМИ появилась информация, что 24-летний футболист может перейти из «Анжи» в «Уфу».

«Пока мы решаем вопросы с “Анжи”, дальше будет видно. Думаю, что Будковский покинет махачкалинский клуб», — сказал Шаблий.

Украинский нападающий перешел в «Анжи» в июле 2016 года и провел за махачкалинскую команду 17 матчей, отметившись тремя забитыми мячами.