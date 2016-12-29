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29 декабря 2016, 20:12 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Агент: Футболист «Анжи» Будковский покинет клуб

Обновлено: 20:13
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2015/16

МОСКВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Нападающий махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Филипп Будковский, скорее всего, покинет команду в зимнее трансферное окно. Об этом ТАСС заявил агент игрока Вадим Шаблий.

Ранее в СМИ появилась информация, что 24-летний футболист может перейти из «Анжи» в «Уфу».

«Пока мы решаем вопросы с “Анжи”, дальше будет видно. Думаю, что Будковский покинет махачкалинский клуб», — сказал Шаблий.

Украинский нападающий перешел в «Анжи» в июле 2016 года и провел за махачкалинскую команду 17 матчей, отметившись тремя забитыми мячами.

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