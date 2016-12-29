«Спартак» договорился о переходе Луиза Адриану

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О сделке должно быть официально объявлено в ближайшие дни, к красно-белым бразилец присоединится на первом зимнем сборе, который начнется 18 января в ОАЭ. Напомним, что первый вице-президент итальянского клуба Адриано Галлиани в настоящее время находится в Рио-де-Жанейро, где провел ключевую встречу как с самим футболистом и его агентом, так и с представителями «Спартака».

При этом в данном случае будет задействована следующая схема: форвард достанется москвичам бесплатно, за исключением агентских выплат, составляющих значительно меньше 7 миллионов евро. Изначально именно эту сумму «Милан» хотел получить за Луиза Адриану, но затем руководство «красно-черных» посчитало, что экономии на зарплате игрока (около 4 миллионов евро в год при контракте до 2020 года) будет достаточно.

Оклад нападающего в «Спартаке» составит более 3 миллионов евро, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком наряду с Квинси Промесом. Соглашение, скорее всего, будет подписано на 2,5 года. (Вячеслав КОРОТКИН).