Вадим Скрипченко в «Крыльях Советов» зарабатывает 28,5 тысяч евро в месяц

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Максимальная зарплата игрока в «Крыльях Советов» у Молло — 65 тысяч евро в месяц, у нас один такой самый дорогой игрок. Самый низкооплачиваемый игрок — это 100 тысяч рублей.



Если говорить про тренеров, то Скрипченко на сегодняшний день получает 1,8 миллиона рублей (28,5 тысяч евро), — заявил Шляхтин.



На последнем в 2016 году заседании Самарской губернской думы стало известно, что «Крыльям» добавят 235 миллионов рублей и в итоге клуб получит из бюджета 1 миллиард 270 миллионов, — сообщает ТРК «ТЕРРА».



«Крылья Советов» после 17 туров идут на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России с 15 набранными баллами. Контракт Скрипченко и «Крыльев» истекает по окончании сезона-2016/17.