Источник: «Спартак» забронировал для Самедова место на втором сборе

По данным интернет-издания «Лайф», красно-белые уже забронировали для 32-летнего футболиста место на втором сборе.



Таким образом, с наибольшей вероятностью контракт будет подписан во время или сразу после возвращения команды с январских сборов в Эмиратах.

В контракте Самедова с «Локомотивом» значится сумма отступных в размере € 5 млн, и, как сообщалось ранее, клубы пока не могут договориться.



Источник утверждает, что есть два варианта развития ситуации. Первый вариант — «Спартак» всё-таки достигнет успехов в переговорах и заплатит «Локомотиву» € 3 млн. Второй — недостающие до € 5 млн средства за свой выкуп доплатит сам Самедов, о готовности которого профинансировать 40% трансфера из собственного кармана уже сообщалось ранее.