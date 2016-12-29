Источник: «Спартак» забронировал для Самедова место на втором сборе
Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов должен отправиться со «Спартаком» на сбор, который пройдёт с 4 по 17 февраля в Марбелье.
По данным
Таким образом, с наибольшей вероятностью контракт будет подписан во время или сразу после возвращения команды с январских сборов в Эмиратах.
В контракте Самедова с «Локомотивом» значится сумма отступных в размере € 5 млн, и, как сообщалось ранее, клубы пока не могут договориться.
Источник утверждает, что есть два варианта развития ситуации. Первый вариант — «Спартак»
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter