Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28299750/
29 декабря 2016, 19:32 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Источник: «Спартак» забронировал для Самедова место на втором сборе

Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов должен отправиться со «Спартаком» на сбор, который пройдёт с 4 по 17 февраля в Марбелье.

По данным интернет-издания «Лайф», красно-белые уже забронировали для 32-летнего футболиста место на втором сборе.

Таким образом, с наибольшей вероятностью контракт будет подписан во время или сразу после возвращения команды с январских сборов в Эмиратах.

В контракте Самедова с «Локомотивом» значится сумма отступных в размере € 5 млн, и, как сообщалось ранее, клубы пока не могут договориться.

Источник утверждает, что есть два варианта развития ситуации. Первый вариант — «Спартак» всё-таки достигнет успехов в переговорах и заплатит «Локомотиву» € 3 млн. Второй — недостающие до € 5 млн средства за свой выкуп доплатит сам Самедов, о готовности которого профинансировать 40% трансфера из собственного кармана уже сообщалось ранее.

Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена