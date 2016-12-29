Георгий Полтавченко: Очевидно, что стадион на Крестовском построен

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— Очевидно, что стадион построен, — отметил Полтавченко. — Спасибо работникам «Метростроя», которые подхватили многострадальный объект в трудную минуту. Теперь у нас есть время, чтобы спокойно адаптировать арену к Кубку конфедераций.

— Сколько средств потрачено на арену?

— Итоги подведем перед Кубком конфедераций, но хочу напомнить: основная сумма, которая затрачена на постройку, пошла и работает на экономику нашей страны — иностранного оборудования и материалов закуплено лишь на четыре с половиной миллиарда рублей. Остальное — производство петербургских и российских предприятий. Важно и то, что четыре с половиной миллиарда ушло в федеральный бюджет в виде НДС. И это тоже пошло в экономику Российской Федерации.

— Сколько из многочисленных замечаний «Зенита» уже удовлетворены?

— Спросите у «Зенита», чем клуб удовлетворен, а чем еще нет. Мы находимся в тесном контакте с представителями «Зенита», почти каждый день они посещают стадион и внимательно наблюдают за тем, как устраняются те или иные нарушения. Точное количество оставшихся не могу сказать.

— В какой форме будет передано «Зениту» управление ареной?

— Мы ведем переговоры о передаче в концессию для того, чтобы город не нес никаких затрат, связанных с содержанием стадиона, эксплуатацией и так далее.

— Какая работа ведется по замечаниям ФИФА?

— Все замечания учтены, а сама комиссия приезжает регулярно. Могу сказать, что по вибрации поля решение найдено, и к очередной инспекции ФИФА проблема будет устранена. Сегодня каких-то проблем или нерешенных вопросов у нас не осталось.

— Появилась информация, что около одного миллиарда рублей будет потрачено на доделки. Что это за работы?

— Речь не идет о недостройках. Тут достраивать уже нечего, как вы сами видите. Средства же будут направлены на создание системы зоны контроля доступа.

— Будут ли санкции за срыв сроков эксплуатации арены?

— Его еще не начали эксплуатировать. А из-за того, что сроки строительства срывались, мы и расторгли контракт с предыдущим подрядчиком. В итоге сейчас идет работа с опережением всех сроков. Это трудовой подвиг петербургских строителей.

ВНУТРЕННЯЯ ДАТА ЗАВЕРШЕНИЯ ВСЕХ РАБОТ — 1 МАЯ

— Стадион с сегодняшнего дня построен, — начал Албин. — То есть первый этап завершен — акт ввода в эксплуатацию стадиона получен.

Осталось два этапа. Второй — адаптация стадиона по требованиям ФИФА и создание систем безопасности, а ее стандарты очень жесткие. Но это объяснимо. Третий этап — создание временной инфраструктуры и сборно-разборных сооружений, в том числе контрольно-пропускных пунктов, столовых для персонала, помещений для телевизионщиков. Мы должны завершить это в течение полугода.

— Какое мероприятие пройдет здесь первым?

— Мы работаем над мотошоу, над лазерным шоу… Наш культурно-спортивный комплекс уникален тем, что может вмещать 80 тысяч зрителей на концертах, что способен принять любые спортивные мероприятия, зрелищные мероприятия. Можно даже хоккейные матчи проводить!

— Когда закончится подсчет денег, вложенных в стадион?

— Никто в стране не считает лучше, чем наши любимые СМИ (улыбается). А я считаю мультипликативный эффект — он колоссальный. Налоги и сборы, рабочие места, заказы на наших мероприятиях….

— Почему изменили дату сдачи объекта на 31 марта?

— Это капиталоемкий объект. Долгострой. Мне необходимо было время для того, чтобы всю исполнительную документацию и финансовые документы привести в порядок. Губернатор поручил тщательно разобраться с каждой копейкой финансирования объекта, а это требует времени. Вторая причина: я хотел, чтобы до прихода эксплуатирующей организации, «Зенита», генподрядчик отвечал за все, что происходит на стадионе. Третья причина — работы по адаптации стадиона будет тоже выполнять «Метрострой».

— Когда будут закончены абсолютно все работы на стадионе?

— График очень жесткий. Мы должны все завершить до начала Кубка Конфедераций. Внутренняя дата — 1 мая 2017 года. Но мы будем стараться работать с опережением.

— Когда будет проведен первый футбольный матч?