«Ростов» не стал приобретать Крицюка из-за его стоимости
Тренер «Ростова» Виталий Кафанов рассказал, что тренерский штаб рассматривал кандидатуру вратаря Станислава Крицюка до его перехода из «Браги» в «Краснодар», который состоялся в начале 2016 года.
Кроме того, специалист отметил голод до футбола действующего голкипера команды Сослана Джанаева.
— Хотели купить Крицюка, перед тем как он перешел в «Краснодар», — цитирует «Спорт FM» Кафанова. — Позвонили, узнали стоимость и отказались. Что касается Джанаева, то он сделал себя сам. У него сильная психология, мы с ним встретились, когда он был голоден до футбола.
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