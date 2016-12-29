«Ростов» не стал приобретать Крицюка из-за его стоимости

Кроме того, специалист отметил голод до футбола действующего голкипера команды Сослана Джанаева.

— Хотели купить Крицюка, перед тем как он перешел в «Краснодар», — цитирует «Спорт FM» Кафанова. — Позвонили, узнали стоимость и отказались. Что касается Джанаева, то он сделал себя сам. У него сильная психология, мы с ним встретились, когда он был голоден до футбола.