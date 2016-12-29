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29 декабря 2016, 18:04 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

СМИ: «Зенит» заинтересован в приобретении футболиста «Палмейраса» Гуэдеса

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российский футбольный клуб «Зенит» заинтересован в приобретении нападающего бразильского «Палмейраса» Роджера Гуэдеса. Об этом сообщает телеканал ESPN.

В контракте 20-летнего футболиста прописана сумма выкупа, которая равна 5 млн бразильских реалов (€1,5 млн). Отмечается, что представители «Зенита» уже провели переговоры с «Палмейрасом». Также на Гуэдеса претендует другой бразильский клуб — «Крисиума».

Гуэдес выступает за «Палмейрас» с 2014 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 22 матча и отметился двумя забитыми мячами.

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