СМИ: «Зенит» заинтересован в приобретении футболиста «Палмейраса» Гуэдеса

В контракте 20-летнего футболиста прописана сумма выкупа, которая равна 5 млн бразильских реалов (€1,5 млн). Отмечается, что представители «Зенита» уже провели переговоры с «Палмейрасом». Также на Гуэдеса претендует другой бразильский клуб — «Крисиума».

Гуэдес выступает за «Палмейрас» с 2014 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 22 матча и отметился двумя забитыми мячами.