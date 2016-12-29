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29 декабря 2016, 17:59 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Новую базу «Спартака» планируется сдать в марте 2017 года

Вице-президент московского «Спартака» Наиль Измайлов рассказал, когда клуб достроит новую тренировочную базу в Тушино.

«В марте 2017 года планируем сдать новую базу “Спартака”. Поля уже подогреваются, трава растёт. Здания закончены, тепло подведено. Но команда туда пока не заедет, потому что мы отдаём базу на Кубок конфедераций и на чемпионат мира под тренировочную площадку для команд-участниц», — приводит слова Измайлова «Спорт FM».

База будет расположена поблизости от стадиона «Открытие Арена», где красно-белые проводят домашние матчи.

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