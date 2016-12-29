Тарханов: Молодым футболистам «Урала» важно иметь рядом такого игрока, как Широков

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В четверг президент «Урала» Григорий Иванов сообщил о том, клуб провел переговоры с 35-летним Широковым о подписании контракта и тот взял время на раздумья. В июле Широков объявил о завершении карьеры и сейчас является председателем Общероссийского профсоюза футболистов и тренеров, а также советником министра спорта Московской области.

«У нас много молодых ребят, поэтому для них важно иметь рядом такого мастера. У него хорошие мозги, хорошее исполнительское мастерство — как раз то, что необходимо, а мы тоже выстраиваем комбинационный футбол, — сказал Тарханов. — В свое время я тоже в “Крыльях” брал сначала Касымова и Бородюка, которые тоже возрастные и тоже заканчивали, но они у меня продлили карьеру. Из молодежи там были Каряка, Ковба, Бобер, которым по 20−21 год, за счет того, что они крутились вокруг таких мастеров, потом и росли».

Тарханов встречался с Широковым около десяти дней назад, рассказал специалист. «Широков играл в любительской лиге и забивал очень много мячей: он все такой же, достаточно стройный, все время работает над собой. Он объявлял в прессе, что хотел бы возобновить игровую практику. Потом Григорий Викторович (Иванов. — Прим. ТАСС) созвонился с ним и его агентом, и те пока в раздумьях», — подчеркнул он.

По словам Тарханова, возраст не всегда может быть помехой для игры.

«Когда я работал в Болгарии, то в пловдивском “Локомотиве” выступал форвард 36 лет. Является лучшим бомбардиром команды за последние годы, забил около 20 мячей за первый круг. Он настоящая машина — двигается, продавливает, играет с таким рвением, еще и капитан команды. Вот с таким рвением нужно относиться, а возраст — не помеха», — отметил он.