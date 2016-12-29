Источник: Самедов не поедет на сбор «Локомотива», если останется в клубе

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Первый сбор «Локомотива» пройдет в испанском Эстепоне с 10 по 23 января. Второй и третий будут в испанской Марбелье с 26 января по 7 февраля и в турецком Белеке с 11 по 23 февраля соответственно. Молодежная команда проведет первый сбор в Москве, а два следующих — в Турции.

«Самедов не поедет на заграничный сбор основного состава и продолжит тренироваться с дублем “Локомотива”, первый сбор которого пройдет в Москве — занятия будут в манеже. Если он не перейдет в “Спартак”, тогда отправится с дублем и на второй сбор», — сказал источник.

Ранее появилась информация, согласно которой Самедов может поменять клуб. По данным ТАСС, главным претендентом на полузащитника сборной России является московский «Спартак», но пока клубы не могут прийти к соглашению о сумме выкупа футболиста. По словам президента «Локомотива» Ильи Геркуса, железнодорожники оценивают трансфер футболиста в $5 млн.

Самедов в чемпионате России сезона-2016/17 провел за «Локомотив» 15 матчей и забил четыре гола.