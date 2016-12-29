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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28298246/
29 декабря 2016, 17:01 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Торнике Окриашвили: Не полностью доволен собой в уходящем году

Полузащитник «Краснодара» и сборной Грузии Торнике Окриашвили, названный лучшим футболистом страны в 2016 году, отметил, что уходящий год был не самым успешным в его карьере.

В опросе Федерации футбола Грузии (GFF) футболист опередил полузащитника «Спартака» Джано Ананидзе, защитника «Витесса» Гурама Кашию и Валериане Гвилию из БАТЭ.

— Хочу поблагодарить GFF за эту награду, — цитирует Worldsport.ge Окриашвили. — Кроме того, я благодарю всех тех, кто голосовал за мою кандидатуру. Поздравляю всех с наступающим 2017 годом! Если же подводить итоги 2016-го, то я не полностью доволен собой. Были как хорошие моменты, так и плохие.

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