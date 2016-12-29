Торнике Окриашвили: Не полностью доволен собой в уходящем году

В опросе Федерации футбола Грузии (GFF) футболист опередил полузащитника «Спартака» Джано Ананидзе, защитника «Витесса» Гурама Кашию и Валериане Гвилию из БАТЭ.

— Хочу поблагодарить GFF за эту награду, — цитирует Worldsport.ge Окриашвили. — Кроме того, я благодарю всех тех, кто голосовал за мою кандидатуру. Поздравляю всех с наступающим 2017 годом! Если же подводить итоги 2016-го, то я не полностью доволен собой. Были как хорошие моменты, так и плохие.