Торнике Окриашвили: Не полностью доволен собой в уходящем году
Полузащитник «Краснодара» и сборной Грузии Торнике Окриашвили, названный лучшим футболистом страны в 2016 году, отметил, что уходящий год был не самым успешным в его карьере.
В опросе Федерации футбола Грузии (GFF) футболист опередил полузащитника «Спартака» Джано Ананидзе, защитника «Витесса» Гурама Кашию и Валериане Гвилию из БАТЭ.
— Хочу поблагодарить GFF за эту награду, — цитирует Worldsport.ge Окриашвили. — Кроме того, я благодарю всех тех, кто голосовал за мою кандидатуру. Поздравляю всех с наступающим 2017 годом! Если же подводить итоги 2016-го, то я не полностью доволен собой. Были как хорошие моменты, так и плохие.
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