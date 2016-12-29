«Урал» в 2016 году выплатил налогов на сумму более 80 млн рублей

«Хочу отметить, что 2016 год мы в финансовом плане прожили нормально. Один раз только на несколько дней задержали зарплату, а так, изо дня в день всё выплачивали. Стараемся везде всё вовремя заплатить. Только налогов в этом году мы заплатили на сумму более 80 млн рублей. Задача всех периферийных клубов — находить молодых футболистов, растить их и продавать в другие клубы.



Пока мы не можем в финансовом плане конкурировать с богатыми клубами, такими как “Спартак” и “Зенит”. Поэтому и на чемпионство нам рано замахиваться. Хотя пример “Ростова” показал, что можно и с небольшим бюджетом достойно играть в Лиге чемпионов», — цитирует Иванова официальный сайт клуба.