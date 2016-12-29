Вибрация выкатного поля «Зенит-Арены» будет устранена к инспекции FIFA

«Все замечания учтены, по ним ведется работа, сегодня ведутся работы по устранению вибрации поля, решение найдено, и они будут завершены к очередной инспекции FIFA», — сказал Полтавченко.

Он отметил также, что на сегодняшний день «проблем и нерешенных вопросов (с сооружением стадиона) не осталось».

Полтавченко в четверг сообщил, что стадион «Зенит-Арена» в западной части Крестовского острова в Петербурге построен, выдано разрешение на ввод спортивной арены в эксплуатацию. Северо-западное управление Ростехнадзора в свою очередь сообщило, что выдало заключение о соответствии построенного стадиона требованиям проектной документации и технических регламентов.