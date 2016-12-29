Вибрация выкатного поля «Зенит-Арены» будет устранена к инспекции FIFA
Замечания по вибрации выкатного поля нового стадиона «Зенит-Арена» будут устранены к очередной инспекции FIFA, сообщил журналистам губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.
«Все замечания учтены, по ним ведется работа, сегодня ведутся работы по устранению вибрации поля, решение найдено, и они будут завершены к очередной инспекции FIFA», — сказал Полтавченко.
Он отметил также, что на сегодняшний день «проблем и нерешенных вопросов (с сооружением стадиона) не осталось».
Полтавченко в четверг сообщил, что стадион «Зенит-Арена» в западной части Крестовского острова в Петербурге построен, выдано разрешение на ввод спортивной арены в эксплуатацию.
Новый стадион на Крестовском острове в
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