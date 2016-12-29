Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28298067/
29 декабря 2016, 16:57 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Вибрация выкатного поля «Зенит-Арены» будет устранена к инспекции FIFA

Замечания по вибрации выкатного поля нового стадиона «Зенит-Арена» будут устранены к очередной инспекции FIFA, сообщил журналистам губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

«Все замечания учтены, по ним ведется работа, сегодня ведутся работы по устранению вибрации поля, решение найдено, и они будут завершены к очередной инспекции FIFA», — сказал Полтавченко.

Он отметил также, что на сегодняшний день «проблем и нерешенных вопросов (с сооружением стадиона) не осталось».

Полтавченко в четверг сообщил, что стадион «Зенит-Арена» в западной части Крестовского острова в Петербурге построен, выдано разрешение на ввод спортивной арены в эксплуатацию. Северо-западное управление Ростехнадзора в свою очередь сообщило, что выдало заключение о соответствии построенного стадиона требованиям проектной документации и технических регламентов.

Новый стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге начали строить для футбольного клуба «Зенит» в 2007 году, но в связи с заявкой на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года проект отправляли на доработку, чтобы арена полностью соответствовала требованиям ФИФА по вместимости и безопасности.

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
23 декабря

Победу российских фигуристов отдали паре из Италии

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Женитьба Пелагеи и Телегина вошла в топ-10 самых громких свадеб года