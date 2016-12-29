Широков взял время на раздумья в переговорах с «Уралом»
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков взял время на раздумья в переговорах с екатеринбургским «Уралом» о подписании контракта. Об этом заявил президент клуба Григорий Иванов, чьи слова приводит
пресс-служба «Урала».
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Видимо, что-то случилось...
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Широков завершил профессиональную карьеру футболиста в июле текущего года. 3 сентября он дебютировал за столичный клуб Любительской футбольной лиги (ЛФЛ) «Атлантис». Позже он стал советником министра спорта Подмосковья.
«С Романом Широковым мы провели переговоры, я разговаривал с его агентом. Но пока они думают. Если с (Романом) Павлюченко не было вопросов: он сказал, что сейчас может играть не
Широков в своей профессиональной карьере выступал за ЦСКА, «Торпедо-ЗИЛ», «Буревестник», «Истру», «Видное», «Сатурн», «Рубин», «Химки», однако самый яркий период карьеры игрока начался в 2008 году с переходом в санкт- петербургский «Зенит». С
В сборной России Широков дебютировал в марте 2008 года, с тех пор принял участие в трех чемпионатах Европы, а чемпионат мира 2014 года вынужден был пропустить
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