Широков взял время на раздумья в переговорах с «Уралом»

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Широков завершил профессиональную карьеру футболиста в июле текущего года. 3 сентября он дебютировал за столичный клуб Любительской футбольной лиги (ЛФЛ) «Атлантис». Позже он стал советником министра спорта Подмосковья.

«С Романом Широковым мы провели переговоры, я разговаривал с его агентом. Но пока они думают. Если с (Романом) Павлюченко не было вопросов: он сказал, что сейчас может играть не из-за денег, а из-за любви к футболу, и приехал к нам на небольшую зарплату, то у Широкова возникают вопросы об условиях, которые мы можем ему предложить. Не знаю, как получится», — сказал Иванов.

Широков в своей профессиональной карьере выступал за ЦСКА, «Торпедо-ЗИЛ», «Буревестник», «Истру», «Видное», «Сатурн», «Рубин», «Химки», однако самый яркий период карьеры игрока начался в 2008 году с переходом в санкт- петербургский «Зенит». С сине-бело-голубыми полузащитник по два раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, по одному — Кубок страны, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. С 2014 года Широков дважды выступал на правах аренды за «Краснодар», а также провел половину сезона в московском «Спартаке». Последним клубом Широкова был московский ЦСКА, в который он перешел минувшей зимой, подписав контракт по схеме «0,5+1» — на полгода с возможностью продления еще на сезон.