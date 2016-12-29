ФК «Крылья Советов» расторг контракт с тренером Веркаутереном

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Бельгийский тренер был отправлен в отставку 3 ноября, но клуб не мог его отзаявить, поскольку контракт был не разорван. Исполняет обязанности главного тренера Вадим Скрипченко.

«С Франком все улажено, сегодня мы отправили все документы в лигу. Соглашение о расторжении контракта было подписано. Таким образом, он будет отзаявлен в качестве главного тренера», — сказал Шашков.

«Крылья Советов» благодарят Франка за время, проведенное в клубе, и желают успехов в дальнейшей карьере, — добавил гендиректор.

После 17 туров чемпионата России «Крылья Советов» занимают 12 место в турнирной таблице, имея в активе 15 очков.