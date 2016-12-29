«Зенит» предложил за Ракицкого € 15 млн, «Шахтёр» требует за игрока € 30 млн

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Контракт защитника с «горняками» рассчитан до мая 2018 года.



Главный тренер петербургского клуба Мирча Луческу знаком со способностями 27-летнего игрока, с которым вместе работал в стане «горняков».



Также издание отмечает об интересе к футболисту сборной Украины со стороны «Бешикташа», но турецкий клуб готов заплатить всего € 5 млн.