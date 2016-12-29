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29 декабря 2016, 16:34 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Зенит» предложил за Ракицкого € 15 млн, «Шахтёр» требует за игрока € 30 млн

«Зенит» предложил за защитника «Шахтёра» Ярослава Ракицкого € 15 млн, в то время как донецкий клуб потребовал за него € 30 млн, сообщает Ajansspor.

Зенит предложил за защитника Шахтёра Ярослава <span class=error>Ракицкого</span> € 15 млн в то время как донецкий клуб потребовал за него € 30 млн сообщает Ajansspor. Увеличить
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Контракт защитника с «горняками» рассчитан до мая 2018 года.

Главный тренер петербургского клуба Мирча Луческу знаком со способностями 27-летнего игрока, с которым вместе работал в стане «горняков».

Также издание отмечает об интересе к футболисту сборной Украины со стороны «Бешикташа», но турецкий клуб готов заплатить всего € 5 млн.

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