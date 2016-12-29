«Зенит» предложил за Ракицкого € 15 млн, «Шахтёр» требует за игрока € 30 млн
«Зенит» предложил за защитника «Шахтёра» Ярослава Ракицкого € 15 млн, в то время как донецкий клуб потребовал за него € 30 млн, сообщает Ajansspor.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Контракт защитника с «горняками» рассчитан до мая 2018 года.
Главный тренер петербургского клуба Мирча Луческу знаком со способностями 27-летнего игрока, с которым вместе работал в стане «горняков».
Также издание отмечает об интересе к футболисту сборной Украины со стороны «Бешикташа», но турецкий клуб готов заплатить всего € 5 млн.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter