Тренер: Ахмедов не намерен покидать «Краснодар»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее СМИ сообщали о том, что Ахмедов в ближайшее время подпишет контракт с одним из китайских клубов.

«На данный момент Ахмедов — ведущий футболист сборной Узбекистана, он амбициозный игрок, который хочет приносить пользу “Краснодару”. Я общался с ним в четверг, и он сказал, что не собирается покидать российскую команду, едет на сбор и примет участие в тренировочных матчах “Краснодара”. На данный момент Одил находится в Ташкенте в отпуске, а не на курортах, как пишут СМИ», — сказал Бабаян.

Ахмедов перешел в «Краснодар» в 2014 году из махачкалинского «Анжи». В текущем сезоне чемпионата России он провел 16 матчей.