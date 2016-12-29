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29 декабря 2016, 15:45 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Тренер: Ахмедов не намерен покидать «Краснодар»

МОСКВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной Узбекистана Одил Ахмедов не думает о смене команды и будет готовиться к сезону в составе «горожан». Об этом ТАСС рассказал главный тренер сборной Узбекистана Самвел Бабаян.

Полузащитник будет готовиться к сезону в составе горожан Увеличить
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Ранее СМИ сообщали о том, что Ахмедов в ближайшее время подпишет контракт с одним из китайских клубов.

«На данный момент Ахмедов — ведущий футболист сборной Узбекистана, он амбициозный игрок, который хочет приносить пользу “Краснодару”. Я общался с ним в четверг, и он сказал, что не собирается покидать российскую команду, едет на сбор и примет участие в тренировочных матчах “Краснодара”. На данный момент Одил находится в Ташкенте в отпуске, а не на курортах, как пишут СМИ», — сказал Бабаян.

Ахмедов перешел в «Краснодар» в 2014 году из махачкалинского «Анжи». В текущем сезоне чемпионата России он провел 16 матчей.

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