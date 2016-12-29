«Урал» вступил в переговоры с Широковым
Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о возможном приглашении в команду бывшего капитана сборной России Романа Широкова, который летом этого года после истечения контракта с ЦСКА объявил о завершении карьеры.
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Видимо, что-то случилось...
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В декабре агент Арсен Минасов, представляющий интересы Широкова, рассказал, что полузащитник готов вернуться в футбол, если поступит достойное предложение.
«Что касается темы с Романом Широковым, то здесь всё зависит от него самого. Кто знает, может, у Романа началась другая жизнь?
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