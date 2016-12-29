«Урал» вступил в переговоры с Широковым

В декабре агент Арсен Минасов, представляющий интересы Широкова, рассказал, что полузащитник готов вернуться в футбол, если поступит достойное предложение.



«Что касается темы с Романом Широковым, то здесь всё зависит от него самого. Кто знает, может, у Романа началась другая жизнь? Всё-таки он пропустил уже полгода, вернуться будет не так просто. Может, его ещё где-то хотят видеть? В любом случае, мы вступили в переговоры и готовы пригласить его в «Урал», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.