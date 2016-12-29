Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28296405/
29 декабря 2016, 14:52 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Урал» вступил в переговоры с Широковым

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о возможном приглашении в команду бывшего капитана сборной России Романа Широкова, который летом этого года после истечения контракта с ЦСКА объявил о завершении карьеры.

Президент Урала Григорий <span class=error>Иванов</span> прокомментировал информацию о возможном приглашении в команду бывшего капитана сборной России Романа <span class=error>Широкова</span> который летом этого года после истечения контракта с ЦСКА объявил о завершении карьеры. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В декабре агент Арсен Минасов, представляющий интересы Широкова, рассказал, что полузащитник готов вернуться в футбол, если поступит достойное предложение.

«Что касается темы с Романом Широковым, то здесь всё зависит от него самого. Кто знает, может, у Романа началась другая жизнь? Всё-таки он пропустил уже полгода, вернуться будет не так просто. Может, его ещё где-то хотят видеть? В любом случае, мы вступили в переговоры и готовы пригласить его в «Урал», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.

Урал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Иванов: История с Мишуковым и «Пескарой»? Не знаю, откуда это взялось

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал новость о том, что полузащитник Богдан Мишуков мог перейти в «Пескару». Агент футболиста сообщал, что хавбек начнёт работать с основой итальянской команды.
Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена