Сарсания: Адриано без игровой практики, ему будет непросто освоиться в «Спартаке»

Как сообщает Sky Sport, переговоры между «Миланом» и «Спартаком» по переходу Адриано завершатся в ближайшие дни. Ранее генеральный директор итальянского клуба Адриано Галлиани заявил «Р-Спорт», что трансфер нападающего в «Спартак» «вполне возможен», но подчеркнул, что воздержится от громких заявлений. В текущем сезоне Адриано сыграл в семи матчах чемпионата Италии, выходя в основном на замену, и не забил ни одного мяча.

«Когда Адриано играл в донецком “Шахтере”, можно было сказать, что он сильнее (форварда “Спартака”) Зе Луиша. У него есть качества для того, чтобы превосходить Зе Луиша. Но это немного разного плана игроки. Понятно, что будет полтора месяца на сборах, чтобы освоиться в новой команде. Но Адриано непросто будет влиться в “Спартак”, войти в игровой ритм, он же как минимум полгода не играл толком», — сказал Сарсания по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

«Спартак» делает все для того, чтобы укрепить команду для победы в чемпионате России. Луис Адриано сам по себе качественный форвард. В Донецке он хорошо играл, но в «Милане» почти не играет. Ничего такого сверхъестественного в этом трансфере не будет. В РФПЛ были и посильнее игроки. «Спартаку» в данный момент Адриано может помочь, — добавил собеседник агентства.