Это’О не купит, но в обиду не даст. Кто сменил Керимова в «Анжи»

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КЕРИМОВ УСТАЛ, КЕРИМОВ УХОДИТ

Кажется, Сулейман Керимов рулил «Анжи» долгие-долгие годы — столько всего уместилось в эту неполную пятилетку.

Он хотел построить на берегах Каспия великий клуб. Как минимум, по российским меркам.

В Москве поначалу не верили в серьезность его намерений. Посмеивались над приглашением «старика» Роберто Карлоса. Но очень скоро стало ясно: Керимов не шутит, не играется, а действительно создает новую силу. Не жалея средств и не теряя времени. Хиддинк, Это'О, Диарра, Буссуфа, Шатов, Самба, Джуджак, Жирков, Виллиан….

На отстроенной без всяких привязок к ЧМ-2018, а исключительно в интересах местной публики «Анжи Арене» собирались аншлаги, россыпь звезд в желтой форме стала гордостью Дагестана и грозой грандов. Стильный клип с участием игроков не казался бравадой, пафос был вполне уместен:

«Кто-то скажет, что это пир во время чумы.

А я скажу — это единение нации!

В каждом городе строят бесплатные школы,

Дети обрели выбор, которого не было до.

Не было такого как Керимов Сулейман,

Клуб упакован и готов брать чемпионат!».

И все-таки, как и гласил припев, «Анжи» оказался миражом.

Выиграть Керимов ничего не успел. Вершиной оказалось третье место в чемпионате и финал Кубка России, в котором махачкалинцы по пенальти уступили ЦСКА.

Именно в день того матча, 1 июня 2013 года, «воздушный замок» стал рушиться. Пока вся дагестанская элита смотрела футбол в Грозном, в Махачкале был задержан многолетний мэр города Саид Амиров.

Власть в регионе сменилась, отношения Керимова с новым главой Дагестана Рамазаном Абдулатиповым складывались непросто. Хватало проблем и в бизнесе. После поражения в финале Кубка «Анжи» купил Денисова и Кокорина, но это была последняя «вспышка» — той же осенью от роскоши не осталось и следа, началась беспрецедентная распродажа. А весной 2014-го клуб закончил сезон на последнем месте и отправился в ФНЛ.

«Главная причина смены курса в “Анжи” — резкое ухудшение здоровья Сулеймана Керимова на фоне переживаний по поводу неудач клуба. Врачи сказали, что негативные футбольные эмоции несовместимы с жизнью. В буквальном смысле», — сообщил в 2013-м тогдашний председатель совета директоров клуба и близкий друг Керимова Константин Ремчуков.

По сути, с тех пор «Анжи» больше не претендовал на что-то большее, чем статус обычной региональной команды. Вернуться в премьер-лигу за один сезон — на это ресурсов хватило. Удержаться в элите через стыковые матчи — тоже.

В текущем чемпионате в Махачкале подобрался боеспособный коллектив во главе с Павелом Врбой. Но для борьбы за место в середине таблицы, не более того. Ощущение, что все это скорее поддержание жизни, нежели какой-либо рост и прогресс, никуда не делось.

Скорее, Керимову было просто больно бросать все окончательно. Об этом еще год назад говорил глава Дагестана Абдулатипов:

— Очень хочется разгрузить от обязательств перед «Анжи» Сулеймана Керимова. Он один тащит клуб. Я обращаюсь ко многим дагестанским предпринимателям, чтобы они включились в эту работу. Я общаюсь с Керимовым. Он устал от всего этого, а бросить не может, потому что «Анжи» стал уже брендом. И это очень важный социальный проект.

КАДИЕВ, КОТОРОГО ДИСКВАЛИФИЦИРОВАЛ ТОЛСТЫХ

Последние события говорят о том, что Абдулатипову удалось убедить «дагестанских предпринимателей» включиться в работу. В среду на официальном сайте «Анжи» появилось сообщение:

«26 декабря 2016 года между Османом Кадиевым и ООО “Грандеко”, в группу которого входил клуб “Анжи”, было заключено соглашение о передаче прав на клуб. По условиям этого соглашения структуры бывшего владельца клуба гарантировали урегулирование всех его долгов, а также исполнение всех обязательств “Анжи”, существующих на момент подписания соглашения. Новый владелец Осман Кадиев принял под свой контроль клуб и выразил готовность развивать его и потенциал футболистов из Дагестана, который не мог быть полностью раскрыт в предыдущих форматах работы “Анжи”. Стороны договорились обеспечить безболезненный переход Клуба новому владельцу, который не повлияет на его работу. Задача, которую видит Осман Кадиев, приобретая клуб, — поднять уровень дагестанского футбола».

Если учесть вдобавок, что днем ранее на сайте сообщалось также о необходимости продать ведущих игроков «Анжи» в другие клубы по ряду объективных причин, в том числе, финансового характера, то вывод очевиден: окончательный уход Керимова означает максимальное «затягивание поясов».

«Анжи» возвращается в докеримовскую эпоху. И как не Кадиеву этим возвращением заведовать. Ведь в «нулевые» именно он был в Дагестане главным футбольным человеком. Правда, руководил на «Анжи», а махачкалинским «Динамо». Но сути это не меняет, тем более что не так давно Кадиев заявил:

— «Динамо» Махачкала — это бренд, история и гордость дагестанского футбола, один из старейших клубов Северного Кавказа. Возродить его мечта большинства болельщиков. Но, по моему мнению, сегодня актуальнее объединить два бренда, «Динамо» и «Анжи». В какой форме это будет сделано — отдельная тема. Но сегодня продвижение «Анжи» не возможно без консолидации всех футбольных сил Дагестана. Мне очень хочется объединить весь футбольный Дагестан, будь то, «Анжи», «Динамо», «Дагдизель», «Хасавюрт» или другие клубы и вместе двинуться вперед. Для меня это невероятно трудная задача, учитывая нынешнее финансовое положение футбола в целом.

Звучит красиво. И теперь у дагестанских игроков, местных воспитанников действительно будет больше шансов пробиться в первую команду республики. Правда, сумеет ли при этом «Анжи» остаться в элите — большой вопрос.

Но здесь должен помочь управленческий опыт Кадиева. Вообще, фигура это для российского футбола во многом одиозная. По итогам сезона-2006 махачкалинское «Динамо» было лишено профессионального статуса именно из-за личности его босса. Предшествовал этому скандал в матче первой лиги «Динамо» — «Кубань». Дело было в 2005-м. Обе команды шли тогда в верхней части таблицы.

В перерыве Кадиев заблокировал службу безопасности краснодарцев, в результате чего без объяснения причин и мотивов были избиты капитан гостей Любомир Кантонистов и полузащитник Константин Зуев, еще ряду игроков «Кубани» угрожали физической расправой. Поначалу представители краснодарцев приняли решение не выходить на второй тайм, но матч все же был доигран, «Динамо» победило 3:2. Однако затем результат был аннулирован, встреча переиграна в Лужниках: «Кубань» победила 1:0, а Кадиев дисквалифицирован на год.

— Президент ПФЛ Николай Толстых пришел на заседание лично, принес документы. Уверен, что оказал давление, — заявил тогда Кадиев, открыто враждовавший с экс-президентом РФС.

Лишившись «Динамо», Кадиев отправился поднимать молдавский футбол. В частности, инвестировал в клуб «Нистру». Кроме того, появлялась информация, согласно которой президент «Нижнего Новгорода» Виктор Зайденберг заложил Кадиеву клуб, поскольку после ухода с поста мэра города Вадима Булавинова финансирование «НН» резко ухудшилось. И якобы после победы «Волги» в нижегородском дерби на стадионе «Северный» Кадиев кинул в главного тренера соперников Дмитрия Черышева мусорной корзиной… При этом той же самой «Волге» через некоторое время помогал:

— Когда были критические моменты в нижегородской «Волге» и «Крыльях Советов», и меня просили помочь этим клубам, я в первую очередь рекомендовал пригласить туда тренера Гаджи Муслимовича Гаджиева, — рассказывал бизнесмен. — Немного менялось отношение к клубу со стороны руководства, немного менялось отношение к клубу и 12-го игрока. Все остальное делал тренер. И я также находил нужным менять отношение игроков к клубу, за который они играют.

Но откуда у нового владельца «Анжи» столько возможностей? Точного ответа нет. Зато в интернете легко найти такую информацию за 2002 год: «Представители ФБР США официально заявили, что выдали ордер на международный розыск крупного российского предпринимателя, президента футбольного клуба «Динамо-Махачкала» Османа Кадиева. Американцы обвиняют его в вымогательстве денег у выходцев из СССР, подделке документов и называют «человеком № 3» в иерархии «русской мафии» в США после «вора в законе» Вячеслава Иванькова (Япончик) и «авторитета» Александра Бора (Тимоха).