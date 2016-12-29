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29 декабря 2016, 13:01 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Крылья Советов» на сборе в Турции задействуют четырёх игроков из «молодёжки»

Четверо футболистов, выступающих в этом сезоне за молодёжный состав «Крыльев Советов», начнут подготовку ко второй части чемпионата вместе с основой. В Турцию отправятся Виталий Шильников, Максим Васильев, Владислав Масальский и Николай Кирица, сообщает официальный сайт самарского клуба.

Первый сбор подопечные Вадима Скрипченко проведут в турецком Белеке с 9 по 21 января. Отметим, что ещё один молодой игрок волжской команды Егор Голенков выступит в составе юношеской сборной России на мемориале Гранаткина в Санкт-Петербурге.

Крылья Советов
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