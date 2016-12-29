Федор Щербаченко: Если «Динамо» не выкупит Панченко, то это сделает «Локомотив»

— Выкуп контракта Панченко? Если «Динамо» этого не сделает, то Кирилла выкупит «Локомотив», селекционную службу которого возглавил его отец. Зимой Панченко не перейдет, а вот летом вполне возможно. Говорю это с долей шутки, хотя Панченко, безусловно, соответствует требованиям РФПЛ. Есть ли у «Динамо» в его нынешней ситуации возможности для приобретения Кирилла — вот в чем вопрос.

Евгений Марков в ЦСКА? Такие переходы не бывают однозначными: большое количество игроков ФНЛ, попадая в РФПЛ, затем плавают по арендам. Многое зависит от доверия тренера. Свежий пример — Гранат, который провалил три первых матча за «Ростов». Но ему продолжили доверять и он стал железобетонным игроком основы. Кто именно приглашает футболиста — селекционный отдел или главный тренер? Что же до нежелания «Тосно» продавать Маркова, то я бы понял это решение, если бы речь шла о команде второй восьмерки премьер-лиги, но ЦСКА — именитый клуб, поэтому в данной ситуации нужно пойти игроку навстречу.