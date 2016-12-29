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29 декабря 2016, 11:03 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Шляхтин рассказал о зарплатах в «Крыльях Советов»

Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин рассказал о зарплатах в «Крыльях Советов» на итоговом пленарном заседании областной губернской думы.

Одним из вопросов повестки заседания стало внесение поправок в областной бюджет, предполагающих дополнительные расходы на содержание спортивных клубов региона. В число поддерживаемых клубов вошли и «Крылья». На прошедшем в этот же день комитете по бюджету было решено направить 517 миллионов рублей на поддержку профессиональных спортивных клубов.

— На сегодняшний день максимальная зарплата у игрока «Крыльев Советов» Молло — это наш самый дорогой игрок. Он получает 65 тысяч евро в месяц, — цитирует citytraffic.ru Шляхтина. — Самый низкооплачиваемый игрок получает в месяц 100 тысяч рублей. Тренер Вадим Скрипченко получает 1,8 миллиона рублей в месяц, средняя зарплата других тренеров варьируется от 42 до 100 тысяч рублей в месяц.

Также он отметил, что в 2016 году на поддержку «Крыльев» из бюджета области выделено примерно 1,27 миллиарда рублей. По его словам, второй собственник клуба не вложил ни копейки в «Крылья» за все время владения.

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