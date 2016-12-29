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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28292266/
29 декабря 2016, 10:23 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Переговоры между И. Поповым и «Трабзонспором» зашли в тупик

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов, скорее всего, останется в своём нынешнем клубе.

В услугах 29-летнего футболиста заинтересован «Трабзонспор», но стороны так и не смогли договориться.

Futbol Arena сообщает, что, переговоры о переходе Попова в «Трабзон», несмотря на участие в них президента клуба, зашли в тупик. Руководство турецкого клуба было готов заплатить за болгарина € 3,5 млн.

Сам Ивелин Попов ранее заявил, что не намерен перебираться в Турцию и хочет остаться в «Спартаке».

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