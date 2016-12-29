Переговоры между И. Поповым и «Трабзонспором» зашли в тупик

В услугах 29-летнего футболиста заинтересован «Трабзонспор», но стороны так и не смогли договориться.



Futbol Arena сообщает, что, переговоры о переходе Попова в «Трабзон», несмотря на участие в них президента клуба, зашли в тупик. Руководство турецкого клуба было готов заплатить за болгарина € 3,5 млн.



Сам Ивелин Попов ранее заявил, что не намерен перебираться в Турцию и хочет остаться в «Спартаке».