«Ну он хороший! Ну как я могу его выгнать… Он хороший! Он очень здорово бежит, он очень здорово всё понимает, он техничный! Не могу его выгнать. Я хочу, чтобы такие игроки были в России». Это огненная цитата Олега Ивановича Романцева. Жерар «Он хороший» Мукунку — один из главных персонажей российского футбольного фольклора.



В 2001 году Мукунку сыграл на Кубке Содружества, и каждое его действие трибуны встречали, скажем так, позитивно. Кто-то просто поддерживал конголезца, кто-то смеялся, но смотрелось всё это безумно странно. Трибуны были в восторге после любого касания футболиста, про которого знать никто не знал.



Зато узнали после пресс-конференции.



Видео пресс-конференции



В официальных матчах Мукунку за «Спартак» так и не сыграл — трансфер из конголезского клуба «Вита» был настолько мутным, что документы на игрока дошли уже после закрытия трансферного окна. Но вот за «Факел» Жерар отбегал больше 50 матчей, пусть и вылетел с командой во второй дивизион.

Мукунку стал символом трансферной вакханалии, творившейся в «Спартаке» в эпоху Червиченко. Разумеется, ни до, ни после России Жерар не играл в футбол на нормальном уровне. Из Воронежа Мукунку отправился на родину, где 10 лет отработал в прославленных клубах «Мазембе» и «Маньема Юнион».



Сейчас Мукунку 39 лет. В 2014-м он досрочно завершил карьеру, после того как избил судью в матче Кубка Конго. Вряд ли несчастный рефери оправдывал действия Жерара словами «Ну он хороший!». Справедливости ради следует отметить: судейство в том матче было настолько бездарным, что нервы не выдержали у всей команды Мукунку. Футболисты хотели расправиться с арбитром, за что получили дисквалификации от 10 лет до пожизненной. У Жерара — «всего лишь» первый вариант.



ВИДЕО



Мукунку поиграл в пляжный футбол, несколько раз примерил официальный костюм как член делегации своей страны на заседаниях ФИФА, а ныне работает футбольным тренером.



Жерар живёт в Киншасе и без проблем мог бы сыграть вместо Леонардо Ди Каприо в фильме «Поймай меня, если сможешь». Весь футбольный отдел «Чемпионата» два месяца разыскивал телефон Мукунку — кажется, даже ФСБ с ФБР были в курсе, что мы пытаемся связаться с Жераром.



В конце концов Леонардо Ди Мукунку перезвонил сам — глава службы эксклюзивных новостей «Чемпионата» Галина Козлова имела милейший разговор с экс-футболистом «Спартака». «Я Жоря, да, Жоря, харашю!» — так Жерар отреагировал на просьбу дать интервью российской прессе.



Конечно, давал он его на французском, почти на все вопросы отвечал не слишком конструктивно, зато искренне, повторяя, словно мантру, «Oui, oui, oui!» («Да, да, да!» в переводе с французского. — Прим. «Чемпионата»). Жерар явно обалдел от такого внимания к своей скромной персоне, но, несмотря на трудности перевода и кошмарную связь, рассказал несколько историй. Хороших историй.

«Все в «Спартаке» говорили мне: «Хороший, хороший!»

— Давайте сразу о главном: Жерар, вы хороший?

— Очень, очень хороший! Я всегда был хорошим — и футболистом, и человеком. В «Спартаке» и «Факеле» это понимали. Романцев меня очень любил, ценил.



— То есть та знаменитая пресс-конференция вас не удивила? Вся Россия смеялась, если честно.

— Да мне просто было приятно! Ребята в команде перевели слова Романцева, а я улыбнулся. Олег Иванович заботился обо мне, уверял, что я хороший футболист.



И в «Спартаке», и в «Факеле» партнёры по команде говорили мне: «Хороший, хороший!». Ну, а что, так и есть.



— Раз вы такой хороший футболист — почему за «Спартак» не сыграли ни одного матча?

— Это всё бюрократия. «Спартак» очень хотел, чтобы я играл за них! Но возникли проблемы с оформление трансфера. В этом виновата команда «Вита» из Киншасы, в которой я выступал до «Спартака». Жаль, что ничего не получилось, я мечтал играть за «Спартак».



— Как вы вообще попали в российский клуб?

— Мои африканские друзья как-то сказали мне: «Жерар, хочешь поиграть в одном из сильнейших клубов Европы?». Как можно от такого отказываться? Я мало что знал про Россию, но знал, что «Спартак» — самый популярный клуб страны, классно играет в Лиге чемпионов, громит грандов европейского футбола.



Для меня это был шанс всей жизни. Жаль, что я им не воспользовался — не по своей вине. Ну, хотя бы в Кубке Содружества поучаствовал. Я неплохо смотрелся, а мы выиграли престижный турнир. Хотя бы ради этого стоило приезжать в великий европейский клуб — «Спартак».



— В те времена в «Спартак» завозили игроков сотнями, порой Романцев даже не знал, кто именно вышел на тренировку в Тарасовке. Он не спрашивал вас, как Жафара Ирисметова: «Ты кто такой вообще»?

— Жафар, Жафар, Жафар! Я помню Жафара! Классный парень, форвард вообще чумовой. Передавайте ему привет от меня. Жафар, «как дила»?



А, вы ведь про Романцева спрашивали… Нет-нет, он знал, что я защитник. На первой же тренировке поставил в оборону. Меня никто не смог обвести — даже Жафар!



— Помните такого человека — Андрея Червиченко?

— Конечно. Большой человек — во всех смыслах. Он любил всех в команде, а мы уважали босса.

— Только вот Червиченко говорил потом в интервью, что не хотел вас приобрести, но вынужден был из-за финансовых махинаций прежнего руководства.

— Вынужден? Он так сказал? Ну, я не обижаюсь на Андре! Думаю, я доказал всем в «Спартаке», что умею играть в футбол.

«В магазине попросили документы — я ответил милиционерам матом»

— Ваш друг Жафар Ирисметов рассказывал, что в «Спартаке», будучи 23-летним юношей, вы воспитывали пятерых детей.

— Oui, oui, oui! Это тоже правда. Конечно, не все пять были моими, но я их воспитывал. Брал их с собой всегда и везде. Даже в Тарасовке мы с ними играли в футбол.



— А вот слова вашего соседа по комнате Германа Ловчева: «Когда я гасил свет — у Мукунку в темноте зубы светились».

— Да-да, мои зубы всегда блестели и до сих пор блестят, красота! Они у меня хорошие. Очень крепкие, красивые. Вот Герман и обращал на них внимание. Где он сейчас, кстати?



— Закончил карьеру, серьёзных успехов не добился.

— Жалко, у него был талант. Да и соседом Герман был хорошим.



— Однажды вас арестовали в московском магазине. За что?

— Да я просто документы оставил на базе… А объяснить милиционерам толком ничего не мог. На автомате начал матом ругаться… Ну, это им не понравилось. Хорошо, что руководство «Спартака» помогло мне в той ситуации.



— Какие первые русские слова выучил Жерар Мукунку?

— «Па-русски я гаварил харашо!». Сразу выучил «…ля», «мяч», «на… й». Любил говорить с Тчуйсе, в том числе по-русски. «Привет, пи… с!» — всегда так его приветствовал, а Жерри-Кристиан смеялся. Классные были времена, в общем.



— Ловчев ещё рассказывал, что на вопрос «как дела?» вы всегда отвечали «за… сь!».

— Ну да, а что такого? Я знаю, что многие слова, которые я произносил, были матерными. Но в команде футболисты так общаются между собой. Это нормально. Да и дела у меня реально были «за… сь»!



— С кем вы больше всего общались в «Спартаке»?

— С Тчуйсе и Маркао.



— А с кем-нибудь из российских игроков наладили контакт?

— С Титовым. Я помню Егора, уникальный футболист. Он ещё играет в футбол?



— Нет, Титов теперь работает тренером. Он помогал Аленичеву в «Спартаке».

— Аленичев тренировал «Спартак»?! Ух ты, я и не знал… Всегда было видно, что Дима хорошо понимает игру. Как, собственно, и Егор.



— В Конго из России вы вернулись миллионером?

— Да нет, в Воронеже не так уж много платили. Это ведь не такая великая команда, как «Спартак».

«Романцев очень любил выпить. Футболисты “Спартака” тоже пили»

— Ни для кого не секрет, что в те времена Олег Иванович Романцев не был образцом трезвого образа жизни. От него часто пахло алкоголем?

— Постоянно! Романцев пил очень много. Он чаще был пьяным, чем трезвым.

— Вас это не раздражало?

— А разве должно было? У тренера очень нервная работа, один сплошной стресс. Потому нормально, что некоторые снимают его алкоголем. Романцев любил успокоиться с помощью бутылки этой самой… Ну, ваш напиток самый крутой.



— Водка?

— Да-да, водка! Вот её Романцев обожал.



— А футболисты «Спартака» выпивали?

— Разумеется! Мы тоже иногда любили расслабиться, выпить. Но, конечно, не в день матча.

— От расизма в России много страдали?

— Да. По улицам было не очень комфортно ходить. Порой я слышал неприятные крики: «Слышь, чёрный, иди сюда!». Но постепенно привык, да и ситуация со временем улучшилась.



Я всё равно люблю Россию, у вас хорошо. Правда, ещё коррупции в футболе очень много… Ну, вы понимаете, о чём я.



Но в целом в Москве и Воронеже было очень круто! Потому напоследок у меня к вам просьба: Димитри, Антуан, Галя. Прошу, обязательно передайте привет всем тем, с кем я играл в «Факеле» и в «Спартаке». Скажите им, что я очень скучаю! И что все они — хорошие! Как и я.

Беседовали: Галина Козлова, Антон Матвеев, Дмитрий Михайлов.