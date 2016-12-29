Мукунку: Романцев обожал водку. Но он прав — я хороший
«Чемпионат» разыскал Жерара «Он хороший» Мукунку в Конго, чтобы расспросить про «Спартак», Романцева, Аленичева, расизм и русский мат.
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«Ну он хороший! Ну как я могу его выгнать… Он хороший! Он очень здорово бежит, он очень здорово всё понимает, он техничный! Не могу его выгнать. Я хочу, чтобы такие игроки были в России». Это огненная цитата Олега Ивановича Романцева. Жерар «Он хороший» Мукунку — один из главных персонажей российского футбольного фольклора.
В 2001 году Мукунку сыграл на Кубке Содружества, и каждое его действие трибуны встречали, скажем так, позитивно.
Зато узнали после
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В официальных матчах Мукунку за «Спартак» так и не сыграл — трансфер из конголезского клуба «Вита» был настолько мутным, что документы на игрока дошли уже после закрытия трансферного окна. Но вот за «Факел» Жерар отбегал больше 50 матчей, пусть и вылетел с командой во второй дивизион.
Мукунку стал символом трансферной вакханалии, творившейся в «Спартаке» в эпоху Червиченко. Разумеется, ни до, ни после России Жерар не играл в футбол на нормальном уровне. Из Воронежа Мукунку отправился на родину, где 10 лет отработал в прославленных клубах «Мазембе» и «Маньема Юнион».
Сейчас Мукунку 39 лет. В 2014-м он досрочно завершил карьеру, после того как избил судью в матче Кубка Конго. Вряд ли несчастный рефери оправдывал действия Жерара словами «Ну он хороший!». Справедливости ради следует отметить: судейство в том матче было настолько бездарным, что нервы не выдержали у всей команды Мукунку. Футболисты хотели расправиться с арбитром, за что получили дисквалификации от 10 лет до пожизненной. У Жерара — «всего лишь» первый вариант.
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Мукунку поиграл в пляжный футбол, несколько раз примерил официальный костюм как член делегации своей страны на заседаниях ФИФА, а ныне работает футбольным тренером.
Жерар живёт в Киншасе и без проблем мог бы сыграть вместо Леонардо Ди Каприо в фильме «Поймай меня, если сможешь». Весь футбольный отдел «Чемпионата» два месяца разыскивал телефон Мукунку — кажется, даже ФСБ с ФБР были в курсе, что мы пытаемся связаться с Жераром.
В конце концов Леонардо Ди Мукунку перезвонил сам — глава службы эксклюзивных новостей «Чемпионата» Галина Козлова имела милейший разговор с
Конечно, давал он его на французском, почти на все вопросы отвечал не слишком конструктивно, зато искренне, повторяя, словно мантру, «Oui, oui, oui!» («Да, да, да!» в переводе с французского. — Прим. «Чемпионата»). Жерар явно обалдел от такого внимания к своей скромной персоне, но, несмотря на трудности перевода и кошмарную связь, рассказал несколько историй. Хороших историй.
«Все в «Спартаке» говорили мне: «Хороший, хороший!»
— Давайте сразу о главном: Жерар, вы хороший?
— Очень, очень хороший! Я всегда был хорошим — и футболистом, и человеком. В «Спартаке» и «Факеле» это понимали. Романцев меня очень любил, ценил.
— То есть та знаменитая
— Да мне просто было приятно! Ребята в команде перевели слова Романцева, а я улыбнулся. Олег Иванович заботился обо мне, уверял, что я хороший футболист.
И в «Спартаке», и в «Факеле» партнёры по команде говорили мне: «Хороший, хороший!». Ну, а что, так и есть.
— Раз вы такой хороший футболист — почему за «Спартак» не сыграли ни одного матча?
— Это всё бюрократия. «Спартак» очень хотел, чтобы я играл за них! Но возникли проблемы с оформление трансфера. В этом виновата команда «Вита» из Киншасы, в которой я выступал до «Спартака». Жаль, что ничего не получилось, я мечтал играть за «Спартак».
— Как вы вообще попали в российский клуб?
— Мои африканские друзья
Для меня это был шанс всей жизни. Жаль, что я им не воспользовался — не по своей вине. Ну, хотя бы в Кубке Содружества поучаствовал. Я неплохо смотрелся, а мы выиграли престижный турнир. Хотя бы ради этого стоило приезжать в великий европейский клуб — «Спартак».
— В те времена в «Спартак» завозили игроков сотнями, порой Романцев даже не знал, кто именно вышел на тренировку в Тарасовке. Он не спрашивал вас, как Жафара Ирисметова: «Ты кто такой вообще»?
— Жафар, Жафар, Жафар! Я помню Жафара! Классный парень, форвард вообще чумовой. Передавайте ему привет от меня. Жафар, «как дила»?
А, вы ведь про Романцева спрашивали…
— Помните такого человека — Андрея Червиченко?
— Конечно. Большой человек — во всех смыслах. Он любил всех в команде, а мы уважали босса.
— Только вот Червиченко говорил потом в интервью, что не хотел вас приобрести, но вынужден был
— Вынужден? Он так сказал? Ну, я не обижаюсь на Андре! Думаю, я доказал всем в «Спартаке», что умею играть в футбол.
«В магазине попросили документы — я ответил милиционерам матом»
— Ваш друг Жафар Ирисметов рассказывал, что в «Спартаке», будучи 23-летним юношей, вы воспитывали пятерых детей.
— Oui, oui, oui! Это тоже правда. Конечно, не все пять были моими, но я их воспитывал. Брал их с собой всегда и везде. Даже в Тарасовке мы с ними играли в футбол.
— А вот слова вашего соседа по комнате Германа Ловчева: «Когда я гасил свет — у Мукунку в темноте зубы светились».
—
— Закончил карьеру, серьёзных успехов не добился.
— Жалко, у него был талант. Да и соседом Герман был хорошим.
— Однажды вас арестовали в московском магазине. За что?
— Да я просто документы оставил на базе… А объяснить милиционерам толком ничего не мог. На автомате начал матом ругаться… Ну, это им не понравилось. Хорошо, что руководство «Спартака» помогло мне в той ситуации.
— Какие первые русские слова выучил Жерар Мукунку?
— «Па-русски я гаварил харашо!». Сразу выучил «…ля», «мяч», «на… й». Любил говорить с Тчуйсе, в том числе
— Ловчев ещё рассказывал, что на вопрос «как дела?» вы всегда отвечали «за… сь!».
— Ну да, а что такого? Я знаю, что многие слова, которые я произносил, были матерными. Но в команде футболисты так общаются между собой. Это нормально. Да и дела у меня реально были «за… сь»!
— С кем вы больше всего общались в «Спартаке»?
— С Тчуйсе и Маркао.
— А с
— С Титовым. Я помню Егора, уникальный футболист. Он ещё играет в футбол?
— Нет, Титов теперь работает тренером. Он помогал Аленичеву в «Спартаке».
— Аленичев тренировал «Спартак»?! Ух ты, я и не знал… Всегда было видно, что Дима хорошо понимает игру. Как, собственно, и Егор.
— В Конго из России вы вернулись миллионером?
— Да нет, в Воронеже не так уж много платили. Это ведь не такая великая команда, как «Спартак».
«Романцев очень любил выпить. Футболисты “Спартака” тоже пили»
— Ни для кого не секрет, что в те времена Олег Иванович Романцев не был образцом трезвого образа жизни. От него часто пахло алкоголем?
— Постоянно! Романцев пил очень много. Он чаще был пьяным, чем трезвым.
— Вас это не раздражало?
— А разве должно было? У тренера очень нервная работа, один сплошной стресс. Потому нормально, что некоторые снимают его алкоголем. Романцев любил успокоиться с помощью бутылки этой самой… Ну, ваш напиток самый крутой.
— Водка?
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— А футболисты «Спартака» выпивали?
— Разумеется! Мы тоже иногда любили расслабиться, выпить. Но, конечно, не в день матча.
— От расизма в России много страдали?
— Да. По улицам было не очень комфортно ходить. Порой я слышал неприятные крики: «Слышь, чёрный, иди сюда!». Но постепенно привык, да и ситуация со временем улучшилась.
Я всё равно люблю Россию, у вас хорошо. Правда, ещё коррупции в футболе очень много… Ну, вы понимаете, о чём я.
Но в целом в Москве и Воронеже было очень круто! Потому напоследок у меня к вам просьба: Димитри, Антуан, Галя. Прошу, обязательно передайте привет всем тем, с кем я играл в «Факеле» и в «Спартаке». Скажите им, что я очень скучаю! И что все они — хорошие! Как и я.
Беседовали: Галина Козлова, Антон Матвеев, Дмитрий Михайлов.
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