Сумма трансфера Луиса Адриано из «Милана» в «Спартак» будет близка к нулю

«Встреча между Галлиани (вице-президентом “Милана” Адриано Галлиани) и агентом Адриано (Жилмаром Велозом) завершилась. Судя по всему, стороны близки к соглашению в переговорах о трансфере бразильца в российский клуб. Сумма трансфера близка к нулю, поскольку, продав Адриано, “Милан” прежде всего выиграет, избавившись от игрока с 3,5-летним контрактом с высокой зарплатой (6 миллионов в год до вычета налогов). Ожидается, что сделка будет завершена в ближайшие дни», — написал ди Марцио на своем личном сайте.

Ранее сообщалось, что бразильский нападающий заключит контракт с российским клубом, рассчитанный на 3,5 года, согласно которому его зарплата составит 4,5 миллиона евро в год.

За миланский клуб Луис Адриано сыграл 36 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи, а с 2007 по 2015 год форвард выступал за донецкий «Шахтер».