«Трабзонспор» продолжает переговоры со «Спартаком» по трансферу Таски
Вице-президент «Трабзонспора» Ондер Бюльбюльоглу сообщил, что переговоры по поводу перехода защитника «Спартака» Сердара Таски продолжаются.
По его словам, травма игрока усложняет ситуацию. Ранее сообщалось, что турецкий клуб приостановил переговоры, так как передумал платить
— Переговоры по трансферу Таски продолжаются, мы встречались в Москве. Однако он выбыл на два месяца
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