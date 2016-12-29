«Трабзонспор» продолжает переговоры со «Спартаком» по трансферу Таски

По его словам, травма игрока усложняет ситуацию. Ранее сообщалось, что турецкий клуб приостановил переговоры, так как передумал платить красно-белым 3 миллиона евро за игрока.

— Переговоры по трансферу Таски продолжаются, мы встречались в Москве. Однако он выбыл на два месяца из-за травмы колена, поэтому мы продолжаем думать, — цитирует Бюльбюльоглу Goal со ссылкой на Radiospor.