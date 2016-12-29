«Анжи»: от Керимова к Кадиеву. 10 главных фактов

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О покупке Керимовым «Анжи» было объявлено 18 января 2011 года. 18 января в СМИ появилось сообщение со ссылкой на пресс-службу главы Дагестана: «В Москве состоялась встреча главы Дагестана Магомедсалама Магомедова с членом Совета Федерации Сулейманом Керимовым. В ней также принял участие спикер республиканского парламента, президент футбольного клуба «Анжи» Магомед-Султан Магомедов. На встрече при непосредственном содействии Магомедсалама Магомедова был окончательно решен вопрос о продаже структурам Керимова футбольного клуба «Анжи». Вскоре благодаря трансферам о клубе заговорил весь мир.

В феврале 2011-го «Анжи» объявил о первом звездном трансфере — Роберто Карлосе. Бразилец приехал в возрасте 37 лет и своим появлением произвел настоящий фурор. Это был первый чемпион мира в российском футболе. В «Анжи» Роберто Карлос провел 25 матчей, забил 4 гола и со временем перешел на тренерскую работу в штаб Гуса Хиддинка.

За время у руля «Анжи» Сулейман Керимов потерял около 30 позиций в списке богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Безусловно, потеря значительной части состояния обусловлена не только футбольным «бизнесом», но тем не менее — в 2011-м Керимов занимал 19-ю позицию, имея 7,8 млрд долларов. Далее, год от года, следовало значительное снижение, и в рейтинге топ-200 богатейших бизнесменов России Керимов в 2016-м занял «лишь» 45-е место с состоянием в 1,6 млрд долларов. Для сравнения — показатели Леонида Федуна в те же временные параметры. В 2011-м владелец «Спартака» был на 23-м месте с 7,1 млрд долларов, в 2016-м занимает 22-е место с состоянием в 3,9 млрд долларов.

Летом 2013-го стал известна сумма, которую Керимов потратил за без малого три года во главе «Анжи» — 450 миллионов евро. Такие данные привели «Известия», временной грейд — с января 2011-го по августа 2013-го. На игроков, по данным издания, Керимов потратил 234 миллиона евро. Для сравнения: за этот же период затраты руководителя «Челси» Романа Абрамовича составили 343 млн евро.

Наивысшее достижение «Анжи» Керимова третье место в 2013-м и выход в финал Кубка России в тот же году. В финале турнира команда, которую к тому времени возглавлял Гус Хиддинк, проиграла ЦСКА в серии пенальти.

В августе 2013-го Керимов меняет вектор развития «Анжи» — за одно трансферное окно (!) клуб распродал практически весь основной состав, а новым главным тренером стал Гаджи Гаджиев. В августе 2013-го на трансферах футболистов клуб заработал 136,4 млн евро.

Именно распродажа в августе 2013-го позволила клуба получить прибыль по итогам 2014-го (видимо, платежи по игрокам пришлись на следующий год). Как сообщали «Ведомости», выручка ООО «Футбольный клуб Анжи» за 2014 год увеличилась в два раза до 3,27 млрд рублей по сравнению с 2013 годом, прибыль составила 4,2 млрд рублей против убытка 1,7 млрд рублей годом ранее, следует из базы данных «Спарк-интерфакса». Убыток клуба в 2011 году составил 2,02 млрд рублей, в 2012-м — 3 млрд рублей.

Самый крупный трансфер в истории «Анжи» Керимова — бразильский полузащитник Виллиан. В январе 2013-го он был куплен у донецкого «Шахтера» за 35 млн евро, отыграл в РФПЛ 14 матчей и забил три гола. В августе 2013-го Виллиан был продан в «Челси», по данным transfermarkt.de, за 35,5 млн. По оценкам того же ресурса сейчас игрок стоит 32 млн евро, а сам футболист до сих пор выступает в «Челси».

В период расцвета клуба «Анжи» дважды участвовал в еврокубках. И оба раза команда выступала успешно. В сезоне-2012/13, начав со второго отборочного раунда, махачкалинцы в групповом турнире заняли второе место (в квартете с «Ливерпулем», «Янг Бойз» и «Удинезе»), в плей-офф прошли «Ганновер», уступив в 1/8 финала «Ньюкаслу». В следующем сезоне команда уже после смены вектора развития (читай — распродажи звезд) умудрилась вновь выйти в 1/8 финала, где уступила АЗ.

По итогам сезона-2013/14 «Анжи» вылетел в ФНЛ. Сезон для «Анжи» получился уникальным: команду к сезону готовил Гус Хиддинк, после его ухода (спустя два тура) пост занял голландец Рене Меленстен, а вскоре назначили Гаджи Гаджиева. С ним команда дошла до 1/8 финала Лиги Европы и заняла последнее, 16-е место, в РФПЛ и вылетела в первую лигу.