СМИ: «Милан» и «Спартак» завершат переговоры по переходу Адриано в ближайшие дни
МОСКВА, 29 дек —
Р-Спорт. Переговоры между итальянским «Миланом» и московским «Спартаком» по переходу бразильского футболиста Луиса Адриано завершатся в ближайшие дни, сообщает Sky Sport.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ранее генеральный директор итальянской команды Адриано Галлиани заявил «Р-Спорт», что трансфер нападающего в «Спартак» «вполне возможен», но подчеркнул, что воздержится от громких заявлений.
Как утверждает источник, в ближайшие дни стороны должны согласовать окончательные детали перехода, после чего трансфер нападающего можно будет с уверенностью назвать завершенным.
В минувшем сезоне Луис Адриано провел в общей сложности 29 матчей за «Милан», в которых забил 6 голов. В сезоне-2016/17 29-летний бразилец в 7 матчах чемпионата Италии не отметился результативными действиями.
По ранее появившейся в СМИ информации «Милан» получит за Адриано от «Спартака» 4 миллиона евро.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter