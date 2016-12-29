СМИ: «Милан» и «Спартак» завершат переговоры по переходу Адриано в ближайшие дни

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Ранее генеральный директор итальянской команды Адриано Галлиани заявил «Р-Спорт», что трансфер нападающего в «Спартак» «вполне возможен», но подчеркнул, что воздержится от громких заявлений.

Как утверждает источник, в ближайшие дни стороны должны согласовать окончательные детали перехода, после чего трансфер нападающего можно будет с уверенностью назвать завершенным.

В минувшем сезоне Луис Адриано провел в общей сложности 29 матчей за «Милан», в которых забил 6 голов. В сезоне-2016/17 29-летний бразилец в 7 матчах чемпионата Италии не отметился результативными действиями.

По ранее появившейся в СМИ информации «Милан» получит за Адриано от «Спартака» 4 миллиона евро.