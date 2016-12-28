Российский бизнесмен Осман Кадиев стал новым владельцем «Анжи»

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Ранее «Анжи» принадлежал другому российскому бизнесмену Сулейману Керимову. Во вторник клуб на своем официальном сайте объявил о коррективах, внесенных в деятельность клуба, и о продаже ведущих футболистов из-за ряда причин, в том числе финансового характера.

«26 декабря 2016 года между Османом Кадиевым и ООО “Грандеко”, в группу которого входил клуб “Анжи”, было заключено соглашение о передаче прав на клуб. По условиям этого соглашения структуры бывшего владельца клуба гарантировали урегулирование всех его долгов, а также исполнение всех обязательств “Анжи”, существующих на момент подписания соглашения», — сообщается в пресс-релизе махачкалинцев.

«Стороны договорились обеспечить безболезненный переход клуба новому владельцу, который не повлияет на его работу. Новый владелец Осман Кадиев принял под свой контроль клуб и выразил готовность развивать его и потенциал футболистов из Дагестана, который не мог быть полностью раскрыт в предыдущих форматах работы «Анжи», — говорится в сообщении.

Кадиев ранее был владельцем махачкалинского футбольного клуба «Динамо».