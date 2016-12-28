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28 декабря 2016, 23:49 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Российский бизнесмен Осман Кадиев стал новым владельцем «Анжи»

МОСКВА, 28 дек — Р-Спорт. Российский бизнесмен Осман Кадиев стал новым владельцем футбольного клуба «Анжи» (Махачкала), сообщается на официальном сайте команды.

Российский бизнесмен Осман Кадиев стал новым владельцем футбольного клуба Анжи (Махачкала) сообщается на официальном сайте команды. Увеличить
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Ранее «Анжи» принадлежал другому российскому бизнесмену Сулейману Керимову. Во вторник клуб на своем официальном сайте объявил о коррективах, внесенных в деятельность клуба, и о продаже ведущих футболистов из-за ряда причин, в том числе финансового характера.

«26 декабря 2016 года между Османом Кадиевым и ООО “Грандеко”, в группу которого входил клуб “Анжи”, было заключено соглашение о передаче прав на клуб. По условиям этого соглашения структуры бывшего владельца клуба гарантировали урегулирование всех его долгов, а также исполнение всех обязательств “Анжи”, существующих на момент подписания соглашения», — сообщается в пресс-релизе махачкалинцев.

«Стороны договорились обеспечить безболезненный переход клуба новому владельцу, который не повлияет на его работу. Новый владелец Осман Кадиев принял под свой контроль клуб и выразил готовность развивать его и потенциал футболистов из Дагестана, который не мог быть полностью раскрыт в предыдущих форматах работы «Анжи», — говорится в сообщении.

Кадиев ранее был владельцем махачкалинского футбольного клуба «Динамо».

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