Российский бизнесмен Осман Кадиев стал новым владельцем «Анжи»
МОСКВА, 28 дек —
Р-Спорт. Российский бизнесмен Осман Кадиев стал новым владельцем футбольного клуба «Анжи» (Махачкала), сообщается на официальном сайте команды.
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Ранее «Анжи» принадлежал другому российскому бизнесмену Сулейману Керимову. Во вторник клуб на своем официальном сайте объявил о коррективах, внесенных в деятельность клуба, и о продаже ведущих футболистов
«26 декабря 2016 года между Османом Кадиевым и ООО “Грандеко”, в группу которого входил клуб “Анжи”, было заключено соглашение о передаче прав на клуб. По условиям этого соглашения структуры бывшего владельца клуба гарантировали урегулирование всех его долгов, а также исполнение всех обязательств “Анжи”, существующих на момент подписания соглашения», — сообщается в
«Стороны договорились обеспечить безболезненный переход клуба новому владельцу, который не повлияет на его работу. Новый владелец Осман Кадиев принял под свой контроль клуб и выразил готовность развивать его и потенциал футболистов из Дагестана, который не мог быть полностью раскрыт в предыдущих форматах работы «Анжи», — говорится в сообщении.
Кадиев ранее был владельцем махачкалинского футбольного клуба «Динамо».
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