Аленичев собрал друзей дома и пожелал «Спартаку» чемпионства

Матч, как обычно, проходил у Аленичева во дворе, но составы команд «дворовыми» никак не назовешь. Судите сами: за спартаковских ветеранов играли Александр Филимонов, Юрий Ковтун, Дмитрий Хлестов, Вадим Евсеев, Константин Головской, Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Егор Титов. Эти люди в «Спартаке» в сумме выиграли около четырех десятков золотых медалей чемпионов страны. Где вы еще увидите такую звездную компанию! А еще за команду Аленичева играл его давний приятель по сборной России Евгений Алдонин. В команде друзей Аленичева, где по традиции капитанствовал Олег Саматов, тоже имена известные — Роман Березовский, Юрий Дроздов, Олег Корнаухов, Эрих Яхимович, Андрей Новгородов, Игорь Гаврилин… Все они, как и в годы игровой карьеры, настраивались на поединок против спартаковцев предельно серьезно.

И в первой половине встречи им удалось дать бой именитым соперникам. Счет был скользкий, как поле — всего 3:2 в пользу красно-белых. На голы Титова, Тихонова и Алдонина «синие» ответили мячами Гаврилина и Саматова. Но во втором тайме все же сказалось преимущество спартаковцев в классе: дважды Головской и один раз Тихонов заставили голкипера-рекордсмена сборной Армении Березовского доставать мячи из собственных ворот.

Несмотря на дружеский характер встречи, здесь все было по-настоящему, без поддавков. Как всегда, во дворе Аленичева царил искренний футбол. И в плане самоотдачи и азарта отнюдь не ветеранский. Надо было видеть, в какой жесткий фирменныйподкат пошел спартаковец Ковтун против своего бывшего многолетнего партнера по «Динамо» Яхимовича. Как вратарь Филимонов отдал умопомрачительный голевой пас через все поле Андрею Тихонову. Как экс-армеец Корнаухов спорил с арбитром из Королева Александром Евстигнеевым по поводу игры рукой. Как однажды по-хоккейному впечатал в борт соперника неуступчивый Евсеев.

Какие тонкие передачи раздавали на домашней коробке Титов и Аленичев, будто играли не на заснеженной неровной поляне, а на идеальном покрытии в зале. А за всеми перипетиями матча живо наблюдали и реагировали знакомые болельщики Дмитрия и его дети.