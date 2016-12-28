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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28288847/
28 декабря 2016, 20:47 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Аленичев собрал друзей дома и пожелал «Спартаку» чемпионства

У единственного в России победителя Лиги чемпионов и обладателя Кубка УЕФА Дмитрия Аленичева есть добрая новогодняя традиция. Вот уже одиннадцатый год подряд в конце декабря он приглашает к себе домой, в подмосковную Мамонтовку, друзей, с которыми сначала играет в «коробочке» в мини-футбол, затем парится в бане, а потом собирает всех за большим праздничным столом, чтобы встретить главный праздник зимы. Этой традиции гостеприимный хозяин не изменял и когда только закончил карьеру футболиста, и когда трудился в юношеской сборной России и тульском «Арсенале», и когда работал главным тренером красно-белых, и сейчас после «Спартака». И друзья у Дмитрия верные и преданные, которые всегда поддерживали его и в радостные дни, и в трудные времена….

В конце декабря Дмитрий <span class=error>Аленичев</span> проводит традиционный матч с друзьями. Увеличить
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Матч, как обычно, проходил у Аленичева во дворе, но составы команд «дворовыми» никак не назовешь. Судите сами: за спартаковских ветеранов играли Александр Филимонов, Юрий Ковтун, Дмитрий Хлестов, Вадим Евсеев, Константин Головской, Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Егор Титов. Эти люди в «Спартаке» в сумме выиграли около четырех десятков золотых медалей чемпионов страны. Где вы еще увидите такую звездную компанию! А еще за команду Аленичева играл его давний приятель по сборной России Евгений Алдонин. В команде друзей Аленичева, где по традиции капитанствовал Олег Саматов, тоже имена известные — Роман Березовский, Юрий Дроздов, Олег Корнаухов, Эрих Яхимович, Андрей Новгородов, Игорь Гаврилин… Все они, как и в годы игровой карьеры, настраивались на поединок против спартаковцев предельно серьезно.

И в первой половине встречи им удалось дать бой именитым соперникам. Счет был скользкий, как поле — всего 3:2 в пользу красно-белых. На голы Титова, Тихонова и Алдонина «синие» ответили мячами Гаврилина и Саматова. Но во втором тайме все же сказалось преимущество спартаковцев в классе: дважды Головской и один раз Тихонов заставили голкипера-рекордсмена сборной Армении Березовского доставать мячи из собственных ворот.

Несмотря на дружеский характер встречи, здесь все было по-настоящему, без поддавков. Как всегда, во дворе Аленичева царил искренний футбол. И в плане самоотдачи и азарта отнюдь не ветеранский. Надо было видеть, в какой жесткий фирменныйподкат пошел спартаковец Ковтун против своего бывшего многолетнего партнера по «Динамо» Яхимовича. Как вратарь Филимонов отдал умопомрачительный голевой пас через все поле Андрею Тихонову. Как экс-армеец Корнаухов спорил с арбитром из Королева Александром Евстигнеевым по поводу игры рукой. Как однажды по-хоккейному впечатал в борт соперника неуступчивый Евсеев.

Какие тонкие передачи раздавали на домашней коробке Титов и Аленичев, будто играли не на заснеженной неровной поляне, а на идеальном покрытии в зале. А за всеми перипетиями матча живо наблюдали и реагировали знакомые болельщики Дмитрия и его дети.

«Непростая получилась игра, — подвел итог гостеприимный хозяин Аленичев. — Особенно в первом тайме. Соперники выглядели очень достойно. Но потом, хоть это и не скромно прозвучит, все же сказалось наше преимущество в мастерстве и сыгранности. Всем участникам встречи огромное спасибо. Отмечу дебютанта нашего турнира Головского, забившего два мяча. Костю пригласил, можно сказать, в последний момент — лишь вчера. Капитан соперников Саматов тоже хотел заполучить Головского в свои ряды, ведь он же после “Спартака” играл за “Динамо”. Но мне удалось сыграть на опережение (улыбается). Рад, что в общем зачете турнира красно-белые вырвались вперед: теперь по общему числу побед мы ведем со счетом 6:5. Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом! Пожелать здоровья, благополучия, счастья и добра. Ну, а “Спартаку” в 2017-м, конечно же, завоевать чемпионский титул»!

Спартак М
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