Аленичев собрал друзей дома и пожелал «Спартаку» чемпионства
У единственного в России победителя Лиги чемпионов и обладателя Кубка УЕФА Дмитрия Аленичева есть добрая новогодняя традиция. Вот уже одиннадцатый год подряд в конце декабря он приглашает к себе домой, в подмосковную Мамонтовку, друзей, с которыми сначала играет в «коробочке» в
мини-футбол, затем парится в бане, а потом собирает всех за большим праздничным столом, чтобы встретить главный праздник зимы. Этой традиции гостеприимный хозяин не изменял и когда только закончил карьеру футболиста, и когда трудился в юношеской сборной России и тульском «Арсенале», и когда работал главным тренером красно-белых, и сейчас после «Спартака». И друзья у Дмитрия верные и преданные, которые всегда поддерживали его и в радостные дни, и в трудные времена….
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Матч, как обычно, проходил у Аленичева во дворе, но составы команд «дворовыми» никак не назовешь. Судите сами: за спартаковских ветеранов играли Александр Филимонов, Юрий Ковтун, Дмитрий Хлестов, Вадим Евсеев, Константин Головской, Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Егор Титов. Эти люди в «Спартаке» в сумме выиграли около четырех десятков золотых медалей чемпионов страны. Где вы еще увидите такую звездную компанию! А еще за команду Аленичева играл его давний приятель по сборной России Евгений Алдонин. В команде друзей Аленичева, где по традиции капитанствовал Олег Саматов, тоже имена известные — Роман Березовский, Юрий Дроздов, Олег Корнаухов, Эрих Яхимович, Андрей Новгородов, Игорь Гаврилин… Все они, как и в годы игровой карьеры, настраивались на поединок против спартаковцев предельно серьезно.
И в первой половине встречи им удалось дать бой именитым соперникам. Счет был скользкий, как поле — всего 3:2 в пользу
Несмотря на дружеский характер встречи, здесь все было
Какие тонкие передачи раздавали на домашней коробке Титов и Аленичев, будто играли не на заснеженной неровной поляне, а на идеальном покрытии в зале. А за всеми перипетиями матча живо наблюдали и реагировали знакомые болельщики Дмитрия и его дети.
«Непростая получилась игра, — подвел итог гостеприимный хозяин Аленичев. — Особенно в первом тайме. Соперники выглядели очень достойно. Но потом, хоть это и не скромно прозвучит, все же сказалось наше преимущество в мастерстве и сыгранности. Всем участникам встречи огромное спасибо. Отмечу дебютанта нашего турнира Головского, забившего два мяча. Костю пригласил, можно сказать, в последний момент — лишь вчера. Капитан соперников Саматов тоже хотел заполучить Головского в свои ряды, ведь он же после “Спартака” играл за “Динамо”. Но мне удалось сыграть на опережение (улыбается). Рад, что в общем зачете турнира
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