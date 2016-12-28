Полузащитник «Краснодара» Окриашвили стал лучшим футболистом Грузии 2016 года
Полузащитник «Краснодара» Торнике Окриашвили признан лучшим футболистом Грузии в 2016 году. Об этом сообщается на официальном сайте грузинской федерации футбола.
Помимо 24-летнего Окриашвили на награду претендовали полузащитник «Спартака» Джано, защитник «Витесса» Гурам Кашия и хавбек БАТЭ Валериан Гвилия.
Окриашвили перешёл в «Краснодар» в сентябре 2016 года на правах свободного агента. В ноябре он отметился великолепным голом в ворота «Зенита» (2:1).
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