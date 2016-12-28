Федор Смолов: У меня было космическое предложение из Китая
Нападающий «Краснодара» Федор Смолов отметил, что в летнее трансферное окно у него было выгодное предложение от китайской команды «Шанхай Шэньхуа». По словам форварда, о возможности переезда в Китай он не задумывался ни на секунду.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Правда, что «Лилль» выходил на вас прямо на Euro-2016?
— Ну как выходил, — приводит еженедельник «Футбол» слова Смолова. — Ко мне в отеле подходил
— Финансовый смысл?
— У меня летом было супервыгодное предложение в финансовом плане из Китая. Клуб «Шанхай Гринлэнд Шэньхуа», кажется. Оно было действительно космическим. Думаю, во всем чемпионате России ни у кого нет таких условий. Но я отказал сразу, ни секунды не раздумывал. У меня есть цель, я к ней иду и хочу в конце концов
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter