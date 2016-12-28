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28 декабря 2016, 19:23 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Федор Смолов: У меня было космическое предложение из Китая

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов отметил, что в летнее трансферное окно у него было выгодное предложение от китайской команды «Шанхай Шэньхуа». По словам форварда, о возможности переезда в Китай он не задумывался ни на секунду.

Нападающий Краснодара Федор Смолов отметил что в летнее трансферное окно у него было выгодное предложение от китайской команды Шанхай Шэньхуа. Увеличить
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— Правда, что «Лилль» выходил на вас прямо на Euro-2016?

— Ну как выходил, — приводит еженедельник «Футбол» слова Смолова. — Ко мне в отеле подходил какой-то парень, говорил, что давай контакты, я свяжу тебя с «Лиллем», они очень хотят. Это как считается — выходил? Я допускаю, что, может быть, была какая-то бумага в клуб или обращение. Просто я этого не знаю. Но есть ли смысл рассматривать «Лилль», играя в «Краснодаре»?

— Финансовый смысл?

— У меня летом было супервыгодное предложение в финансовом плане из Китая. Клуб «Шанхай Гринлэнд Шэньхуа», кажется. Оно было действительно космическим. Думаю, во всем чемпионате России ни у кого нет таких условий. Но я отказал сразу, ни секунды не раздумывал. У меня есть цель, я к ней иду и хочу в конце концов все-таки добраться.

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