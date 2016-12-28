Федор Смолов: У меня было космическое предложение из Китая

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— Правда, что «Лилль» выходил на вас прямо на Euro-2016?

— Ну как выходил, — приводит еженедельник «Футбол» слова Смолова. — Ко мне в отеле подходил какой-то парень, говорил, что давай контакты, я свяжу тебя с «Лиллем», они очень хотят. Это как считается — выходил? Я допускаю, что, может быть, была какая-то бумага в клуб или обращение. Просто я этого не знаю. Но есть ли смысл рассматривать «Лилль», играя в «Краснодаре»?

— Финансовый смысл?