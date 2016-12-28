Ахмедов: Между клубом и агентом есть разногласия по поводу моего трансфера

«На протяжении пяти лет я принимаю участие в Лиге Европы. Мне поступали предложения из чемпионатов Германии, Испании и Франции. Сейчас тоже есть предложения, однако я не один принимаю решения касательно своего будущего. Между клубом и агентом есть некоторые разногласия по поводу трансфера. Сам бы я очень хотел попробовать свои силы в Бундеслиге, этот чемпионат мне нравится больше всех», — цитирует Ахмедова Sports.uz.



Ранее сообщалось, что «Краснодар» может продать полузащитника за € 7−8 млн.