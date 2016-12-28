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28 декабря 2016, 17:35 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Ахмедов: Между клубом и агентом есть разногласия по поводу моего трансфера

Полузащитник «Краснодара» Одил Ахмедов, заинтересовавший китайский клуб «Шаньдун Лунэн», рассказал, что между клубом и агентом есть некоторые разногласия по поводу его трансфера.

«На протяжении пяти лет я принимаю участие в Лиге Европы. Мне поступали предложения из чемпионатов Германии, Испании и Франции. Сейчас тоже есть предложения, однако я не один принимаю решения касательно своего будущего. Между клубом и агентом есть некоторые разногласия по поводу трансфера. Сам бы я очень хотел попробовать свои силы в Бундеслиге, этот чемпионат мне нравится больше всех», — цитирует Ахмедова Sports.uz.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» может продать полузащитника за € 7−8 млн.

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