Шамиль Газизов: Обо всех изменениях «Уфа» объявит 30 декабря

Он отметил, что обо всех изменениях клуб объявит 30 декабря. Напомним, что по данным «СЭ» главным претендентом на пост наставника клуба после ухода Виктора Гончаренко является Сергей Семак.

— Ничего не могу сказать по именам, — подчеркнул Газизов. — Обо всех изменениях в тренерском штабе мы объявим после назначения главного тренера. Это произойдет 30 декабря.