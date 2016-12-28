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28 декабря 2016, 17:03 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Шамиль Газизов: Обо всех изменениях «Уфа» объявит 30 декабря

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию, что Анатолий Тимощук войдет в тренерский штаб команды.

Он отметил, что обо всех изменениях клуб объявит 30 декабря. Напомним, что по данным «СЭ» главным претендентом на пост наставника клуба после ухода Виктора Гончаренко является Сергей Семак.

— Ничего не могу сказать по именам, — подчеркнул Газизов. — Обо всех изменениях в тренерском штабе мы объявим после назначения главного тренера. Это произойдет 30 декабря.

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Новости Премьер-лиги

Тимощук может войти в тренерский штаб Семака в «Уфе»

Тимощук может войти в тренерский штаб Семака в «Уфе»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной Украины Анатолий Тимощук может стать помощником главного тренера «Уфы», которую, скорее всего, возглавит Сергей Семак. Планируется, что клуб из Башкирии объявит имя нового наставника 30 декабря.
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