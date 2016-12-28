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28 декабря 2016, 16:25 | Футбол: Премьер-лига | Onedivision.ru

Шишкин хочет покинуть «Локомотив»

Защитник «Локомотива» Роман Шишкин планирует сменить клубную прописку.

С возвращением главного тренера Юрия Семина 29-летний защитник стал реже выходить на поле. В связи с этим, футболист надеется найти другой клуб в премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что Шишкин может перейти в «Спартак». В нынешнем сезоне 29-летний Шишкин принял участие в 12 матчах, но результативными действиями не отличился.

Защитник выступает за «Локомотив» с 2010 года, до этого играл за «Спартак» и «Крылья Советов».

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