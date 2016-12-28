Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28286230/
28 декабря 2016, 16:28 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Тимощук может войти в тренерский штаб Семака в «Уфе»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной Украины Анатолий Тимощук может стать помощником главного тренера «Уфы», которую, скорее всего, возглавит Сергей Семак. Планируется, что клуб из Башкирии объявит имя нового наставника 30 декабря.

Бывший полузащитник Зенита и сборной Украины Анатолий Тимощук может стать помощником главного тренера Уфы которую скорее всего возглавит Сергей <span class=error>Семак</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В начале 2017 года Тимощук получит тренерскую лицензию категории PRO, пройдя обучение в Центре лицензирования федерации футбола Украины. Сам Тимощук отказался комментировать возможное назначение до новогодних праздников, сославшись на отпуск. Об этом сообщает «ФАН».

Альтернативным вариантом может быть возвращение Тимощука в «Зенит» помощником главного тренера основного состава — ранее экс-капитан сине-бело-голубых работал под руководством Мирчи Луческу в донецком «Шахтёре». Однако в настоящий момент такой исход событий менее вероятен.

Тимощук выступал за «Зенит» с 2007 по 2009 год, а также с 2013 по 2015 год.

Уфа
Новости Матчи Состав Статистика
Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Шашков: Неустойка Веркотерена? У нас с Франком всё согласовано

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков рассказал, что вопрос с выплатой неустойки бывшему главному тренеру Франку Веркотерену практически закрыт. Бельгийский специалист 1 ноября 2016 года покинул команду.
Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена