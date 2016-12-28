Тимощук может войти в тренерский штаб Семака в «Уфе»

В начале 2017 года Тимощук получит тренерскую лицензию категории PRO, пройдя обучение в Центре лицензирования федерации футбола Украины. Сам Тимощук отказался комментировать возможное назначение до новогодних праздников, сославшись на отпуск. Об этом сообщает «ФАН».



Альтернативным вариантом может быть возвращение Тимощука в «Зенит» помощником главного тренера основного состава — ранее экс-капитан сине-бело-голубых работал под руководством Мирчи Луческу в донецком «Шахтёре». Однако в настоящий момент такой исход событий менее вероятен.



Тимощук выступал за «Зенит» с 2007 по 2009 год, а также с 2013 по 2015 год.