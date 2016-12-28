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28 декабря 2016, 16:31 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Полузащитник «Краснодара» Енджейчик перейдёт в «Легию» за € 1 млн

Защитник «Краснодара» Артур Енджейчик вернётся в «Легию», за которую уже выступал ранее. Как сообщает Przegląd Sportowy, за 29-летнего футболиста польская команда заплатит «горожанам» € 1 млн. Ожидается, что контракт с хавбеком будет подписан на четыре года.

Вторую половину прошлого сезона защитник провёл в «Легии» на правах аренды, а летом вернулся в «Краснодар». В текущем сезоне Енджейчик сыграл в 21 матче.

Контракт польского игрока с «Краснодаром» рассчитан до конца сезона-2017/18.

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