Полузащитник «Краснодара» Енджейчик перейдёт в «Легию» за € 1 млн

Вторую половину прошлого сезона защитник провёл в «Легии» на правах аренды, а летом вернулся в «Краснодар». В текущем сезоне Енджейчик сыграл в 21 матче.



Контракт польского игрока с «Краснодаром» рассчитан до конца сезона-2017/18.