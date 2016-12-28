Денис Бояринцев: Не согласен, что «Спартаку» везет

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КАРРЕРА ВСЕ ДЕЛАЕТ ПРАВИЛЬНО

— Главное событие первой части сезона?

— Лидерство «Спартака». Первое место команды приятно всем болельщикам, ветеранам. Но это лишь промежуточный этап, впереди еще 13 туров.

— В чем секрет успеха?

— Строгое соблюдение тренерских установок, игровая дисциплина. В «Спартаке» хороший состав, сплав опыта и молодости. Все вместе это дало свой результат.

— Некоторые специалисты отмечают, что москвичам везет.

— Не согласен. Лидерство заслуженно. Команда радует игрой, стабильностью, чего не скажешь о конкурентах. «Спартаку» в плюс и тот факт, что он не разрывается на несколько фронтов, а сосредоточен на чемпионате.

— Заслуга Карреры высока в текущем положении дел?

— Конечно. Результат есть, значит, тренер делает все правильно. Итальянец добавил дисциплины, выстроил тактику, поставил организованную игру. Нельзя забывать и о предыдущем штабе, который подготовил команду к сезону.

— Кто на сегодня лидер «Спартака»?

— Ярко выраженных лидеров нет. Сильна вся команда. При этом в определенный момент игроки брали на себя бремя лидерства и давали результат. В начале чемпионата Ананидзе выделялся, забивал важные голы. Потом пришло время Промеса показать себя во всей красе, а в концовке года блеснул Глушаков. Трудно сказать, что все были стабильны на протяжении 17 туров, но в целом команда показала свой класс. Важно и то, что «Спартак» научился дожимать соперника, уступающего ему в мастерстве.

— Много критикуют Мельгарехо. Действительно ли форвард выпадает из игры?

— Здесь все просто. От Лоренсо ждут той игры, что была в «Кубани». Надеялись, что он и в Москве продолжит забивать. Но в «Спартаке» требования намного выше. Не каждому дано раскрыться сразу. Мельгарехо очень хороший футболист, иначе в «Спартаке» он бы не оказался. Посмотрите на Зе Луиша. В первый год ему тоже доставалось ото всех, а сейчас только положительные отзывы. Надо дать Мельгарехо еще немного времени, он себя проявит.

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА — ВРАТАРЬ ЛУНЕВ

— Кого назовете открытием сезона?

— Андрея Лунева. Я с ним поиграл еще в «Торпедо», приятно видеть, как парень раскрылся. Уже тогда было видно, что у этого вратаря огромное желание проявить себя. Андрей трудолюбивый футболист, который добивается поставленных задач.

— Не удивились, что для перехода в «Зенит» ему понадобилось всего 10 матчей в премьер-лиге?

— Он получил свой шанс в «Уфе» и использовал его на 100 процентов. Помог команде забраться высоко в таблице, заявил о себе и получил приглашение в топ-клуб. «Зенит» пригласил качественного вратаря, сыграл на опережение. Уверен, Лунева хотели видеть в своих рядах и другие клубы.

— «Спартак» тоже приобрел вратаря. Селихов усилит команду?

— Обязательно. Саша понравился мне еще в прошлом сезоне. Интересный голкипер. Переход не удивил, вопрос был только в том, когда и где он окажется. Селихов прекрасно дополнит вратарскую бригаду «Спартаку», повысит конкуренцию Реброву и Песьякову. Москвичи купили Александра и сделали отличные инвестиции в будущее.

— Не нарушит ли переход Селихова командный микроклимат? Вряд ли Ребров будет рад потерять свое место.

— Здоровая конкуренция никому не вредила. Прекрасно знаю Артема и Серегу, они адекватные ребята и не испугаются приходу конкурента. У них будут хорошие отношения на поле и вне его.

— Еще один новобранец красно-белых — перешедший из того же «Амкара» Джикия.

— Это боец с сумасшедшей самоотдачей. Он показал себя с хорошей стороны в «Амкаре», теперь предстоит доказывать все на более высоком уровне. Радует, что «Спартак» приобрел двух молодых российских игроков, которые в перспективе могут вырасти в классных футболистов.

— Что помешало «Зениту» и ЦСКА составить конкуренцию «Спартаку» в первой части сезона?

— У каждого свои причины, но весной они обязательно включатся в борьбу. Участие в еврокубках тоже сказывается. К тому же армейцы не имеют длинную скамейку, а заменить травмированных практически некем. Плюс дисквалификация Еременко. У «Зенита» была перестройка, пришел новый тренер. Постепенно механизм притерся и начал приносить результат.

НЕ ОЖИДАЛ УВИДЕТЬ «ЛОКО» ВНИЗУ ТАБЛИЦЫ

— Какая из команд вас удивила со знаком плюс?

— «Терек», «Амкар» и «Уфа». Это крепкие коллективы, которые способны доставить проблемы любому сопернику.

А вот провал «Локомотива» удивил, достаточно неожиданно видеть москвичей внизу турнирной таблицы. Вроде бы собраны качественные футболисты, а чего-то не хватает. Думаю, весной Семин выправит положение.

— Терпит бедствие «Томь», за которую вам удалось поиграть. Футболисты не получают зарплату уже в течение полугода.

— Был в такой же ситуации в Томске. Очень тяжело бороться за что-то без денег, это угнетает футболистов. Понимаю ребят, которые решили уйти из «Томи», им нужно думать о своих семьях. К сожалению, финансовые проблемы преследуют многие клубы, часть из которых мы потеряли. Жалко Томск, это футбольный город, который достоин сильной команды.

— «Анжи» в очередной раз сменил вектор развития. Поражены?

— Нисколько. Не удивлюсь, если летом вновь все поменяется и клуб пригласит сильных футболистов.

— Главное разочарование сезона?

— Выступление сборной России на чемпионате Европы. Все ждали от команды более успешного результата, а получилось как всегда.