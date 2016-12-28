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28 декабря 2016, 15:57 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Игорь Шалимов: Возвращаем из аренды Комличенко

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов заявил, что клуб возвращает нападающего Николая Комличенко из аренды. Он в последнее время выступал за чешский «Слован».

— Возвращаем из аренды Комличенко. Берем на сборы его, Жигулева и еще двух ребят из «Краснодара-2», за которыми внимательно слежу, — сказал Шалимов корреспонденту «Советского спорта».

21-летний Комличенко провел за «Слован» 12 матчей и забил три гола.

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