Мутко считает, что клубные проблемы не должны негативно отразиться на карьере Самедова

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Ранее тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью газете «Спорт-Экспресс» заявил, что Самедов больше не будет играть в основном составе команды и может искать себе новый клуб.

По информации ТАСС, главным претендентом на полузащитника сборной России является московский «Спартак», но пока клубы не могут прийти к соглашению о сумме выкупа футболиста. По словам президента «Локомотива» Ильи Геркуса, железнодорожники оценивают трансфер Самедова в $5 млн.

«Обеспокоенности относительно дальнейшего развития карьеры Самедова нет. Это игрок большого калибра, один из лидеров сборной. Впереди у нас матч национальной команды. Если нужна будет моя помощь — разберемся», — сказал Мутко.

Самедов в чемпионате России сезона-2016/17 провел за «Локомотив» 15 матчей и забил четыре гола. Полузащитник попал в заявку команды на матч с «Томью», который состоялся 1 декабря, но ни на поле, ни на скамейке запасных так не появился. Позже Семин рассказал ТАСС, что Самедов переведен в дубль.