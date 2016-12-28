Шашков: Неустойка Веркотерена? У нас с Франком всё согласовано

«Неустойка Веркотерена? У нас с Франком всё согласовано. Тренер ничего лишнего не просил, мы ничего лишнего не заплатили. Все обязательства, которые были прописаны в контракте, выполняются. Этот вопрос практически закрыт», — сказал Шашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.