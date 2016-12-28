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28 декабря 2016, 15:43 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Шашков: Неустойка Веркотерена? У нас с Франком всё согласовано

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков рассказал, что вопрос с выплатой неустойки бывшему главному тренеру Франку Веркотерену практически закрыт. Бельгийский специалист 1 ноября 2016 года покинул команду.

«Неустойка Веркотерена? У нас с Франком всё согласовано. Тренер ничего лишнего не просил, мы ничего лишнего не заплатили. Все обязательства, которые были прописаны в контракте, выполняются. Этот вопрос практически закрыт», — сказал Шашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.

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