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28 декабря 2016, 15:16 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Крылья Советов» расстались с тренером по физподготовке Кауберхом

Тренер «Крыльев Советов» по физподготовке Барт Кауберх покинул команду. Об этом сообщил генеральный директор самарского клуба Виталий Шашков. Других изменений в тренерском штабе пока нет.

«Изменения в тренерском штабе пока что не настали. Мы работаем в этом направлении совместно с главным тренером. На данный момент мы расстались с Бартом Кауберхом. Также по семейным обстоятельствам отпросился тренер вратарей Ги Мартинс. Йоханнес Виссер остался в “Крыльях”, он продолжит работу в клубе. Пока что ведём работу по поиску тренера вратарей, остальные позиции в тренерском штабе нас устраивают», — сказал Шашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.

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