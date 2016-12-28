«Крылья Советов» расстались с тренером по физподготовке Кауберхом

«Изменения в тренерском штабе пока что не настали. Мы работаем в этом направлении совместно с главным тренером. На данный момент мы расстались с Бартом Кауберхом. Также по семейным обстоятельствам отпросился тренер вратарей Ги Мартинс. Йоханнес Виссер остался в “Крыльях”, он продолжит работу в клубе. Пока что ведём работу по поиску тренера вратарей, остальные позиции в тренерском штабе нас устраивают», — сказал Шашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.