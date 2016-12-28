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28 декабря 2016, 14:29 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Зенит» проявляет интерес к хавбеку «Шахтёра» Тайсону

Полузащитник донецкого «Шахтёра» Тайсон попал в сферу интересов «Зенита», которым руководит Мирча Луческу, хорошо знакомый с бразильцем по работе в украинской команде. Fotospor сообщает, что основным претендентом на игрока является некий китайский клуб, предложивший за 28-летнего хавбека € 20 млн.

Полузащитник донецкого Шахтёра <span class=error>Тайсон</span> попал в сферу интересов Зенита которым руководит <span class=error>Мирча</span> <span class=error>Луческу</span> хорошо знакомый с бразильцем по работе в украинской команде. Увеличить
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На прошлой неделе стало известно, что предложение «Шахтёру» сделал «Фенербахче». Турки готовы заплатить за Тайсона € 7 млн.

Сам футболист ранее сообщил о желании вернуться в Бразилию в «Интернасьонал». В текущем сезоне хавбек забил три гола в 12 матчах за «Шахтёр» в чемпионате Украины.

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