«Зенит» проявляет интерес к хавбеку «Шахтёра» Тайсону
Полузащитник донецкого «Шахтёра» Тайсон попал в сферу интересов «Зенита», которым руководит Мирча Луческу, хорошо знакомый с бразильцем по работе в украинской команде. Fotospor сообщает, что основным претендентом на игрока является некий китайский клуб, предложивший за 28-летнего хавбека € 20 млн.
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На прошлой неделе стало известно, что предложение «Шахтёру» сделал «Фенербахче». Турки готовы заплатить за Тайсона € 7 млн.
Сам футболист ранее сообщил о желании вернуться в Бразилию в «Интернасьонал». В текущем сезоне хавбек забил три гола в 12 матчах за «Шахтёр» в чемпионате Украины.
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