«Зенит» проявляет интерес к хавбеку «Шахтёра» Тайсону

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На прошлой неделе стало известно, что предложение «Шахтёру» сделал «Фенербахче». Турки готовы заплатить за Тайсона € 7 млн.



Сам футболист ранее сообщил о желании вернуться в Бразилию в «Интернасьонал». В текущем сезоне хавбек забил три гола в 12 матчах за «Шахтёр» в чемпионате Украины.