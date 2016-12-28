Источник: Футболист «Анжи» Яковлев может продолжить карьеру в «Крыльях Советов»
МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Футболист махачкалинского «Анжи» Павел Яковлев может продолжить карьеру в самарских «Крыльях Советов». Об этом ТАСС рассказал источник, близкий к клубу.
Во вторник «Анжи» объявил о том, что клубу придется расстаться с ведущими игроками
По словам источника, вероятность перехода 25-летнего полузащитника в самарскую команду велика. При этом источник отметил, что заинтересованность в Яковлеве также проявлял тульский «Арсенал», однако решил отказаться от приобретения игрока. Яковлев выступал за «Крылья Советов» на правах аренды с 2010 по 2012 год, а также в сезоне-2015/16. В «Анжи» он перешел летом этого года из московского «Спартака».
Источник отметил, что «Анжи», в частности, могут покинуть нападающий Янник Боли, полузащитники Иван Маевский и Эбисилио. «На Боли претендуют московские ЦСКА и “Локомотив”, Маевский рассматривает варианты переезда в Польшу, Эбисилио может перебраться на родину в Нидерланды. Скорее всего, в команде останется голкипер Давид Юрченко. На второго вратаря Александра Беленова на данный момент претендентов нет, прежде всего
«О сложившейся ситуации в клубе игроков оповестили заранее, так что некоторые уже сейчас имеют реальные предложения о смене команды», — добавил собеседник ТАСС.
«Анжи» в чемпионате России сезона-2016/17 после 17 туров занимает 11-е место, набрав 20 очков. Первенство возобновится в начале марта.
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