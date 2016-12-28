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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28284268/
28 декабря 2016, 14:23 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Игроки «Тамбова» Смирнов и Рыбин получили предложение от «Амкара»

Два футболиста «Тамбова» — вратарь Олег Смирнов и правый защитник Алексей Рыбин — могут продолжить карьеру в «Амкаре». Пермский клуб желает видеть обоих игроков на сборе в январе. Об этом рассказал спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.

«Смирнов был в Перми на просмотре. Понравился. Теперь зовут ещё на один сбор. Там же, в Турции, в январе ждут Рыбина. Вряд ли отпустим. Одного из двух можем отдать, но вообще, самим нужно решать спортивные задачи. Да и какой смысл в длительных просмотрах людей, которым по 28 лет? Тренер наш от перспективы расставания с основным вратарём, мягко говоря, не в восторге. История эта пока не закрыта, но смотрины не то, что мы ждём в сложившей ситуации.

Правда, что мы заинтересованы в нападающих “Сокола” Владимире Романенко и Виталии Галыше. Парни клубу интересны. Но таких вариантов у нас несколько. Фамилий я вам не назову, а скажу вот что: в ФНЛ не так много клубов, где заявка открыта. У “Тамбова” таких проблем сегодня нет», — цитирует Худякова «Спортфакт».

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